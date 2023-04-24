Баканов говорил, что УПЦ МП — не русская церковь и был ее прихожанином — нардеп Костенко 24 апреля, 16:26 Иван Баканов говорил Комитету Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, что УПЦ МП — не российская церковь (Фото:REUTERS / Valentyn Огиренко)

Народный депутат Украины и секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко в интервью Radio NV рассказал, что бывший глава СБУ Иван Баканов был прихожанином УПЦ МП и заявлял, что эта церковь не российская.



«Я помню, как Баканов приходил к нам на Комитет и говорил: „УПЦ МП — это не российская церковь. И давайте вообще об этом молчать“. И он был прихожанином этой церкви, потому понятно, почему СБУ не работало по этому объекту», — заявил Костенко Radio NV.

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В ноябре 2022 года о том, что в СБУ были сторонники УПЦ МП, в частности Иван Баканов, заявлял нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

Владимир Зеленский отстранил Баканова от исполнения обязанностей 17 июля 2022 года.

Президент объяснил, что принял решение из-за большого количества уголовных производств о госизмене и коллаборационизме среди сотрудников правоохранительных органов.

19 июля Рада уволила Баканова с должности главы СБУ.

В указе об увольнении Баканова указано, что его отстранили от исполнения обязанностей в соответствии со ст. 47 Дисциплинарного устава ВСУ — то есть за «неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, что повлекло человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создало угрозу наступления таких последствий».

Генерал-майор запаса Службы безопасности Украины Виктор Ягун говорил в интервью Radio NV, что Россия активно использовала церковь для разведывательно-подрывной деятельности на территории других стран.

А секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что среди представителей УПЦ МП было много российских агентов, некоторых из них обменяли на украинских пленных.