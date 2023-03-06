Выходить или держать? В боях за Бахмут должны приниматься исключительно военные решения — интервью с Романом Костенко 6 марта, 22:47 Эксклюзив NV Нардеп Роман Костенко (Фото:Роман Костенко | Facebook)

Вскоре по Бахмуту придется принимать решение, считает секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

В интервью Radio NV нардеп оценил ситуацию в направлении и рассказал, как она влияет на помощь западных партнеров.

— Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что город Бахмут имеет большее символическое значение, чем оперативное. И его падение, то есть отвод украинских войск, не обязательно будет означать, что Москва возобновила динамику своих военных усилий. Как вы к этому относитесь? Вы разделяете такую оценку?

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— Если брать стратегически, с этим можно согласиться. Уже давно говорили, что Бахмут не имеет стратегического значения в том смысле, что посыплется наша оборона, или противник стратегически сможет выйти на какие-то направления, которые будут угрожать занятием ими сотен километров нашей земли.

Что такое оборона? Это отбить наступление противника и нанести ему максимальные потери. Вот я думаю, то, что сейчас происходит в Бахмуте, это нанесение врагу максимальных потерь с тех позиций, которые видит наше командование.

Но скоро придется принимать решение. Мы видим, как с севера и с юга противник сужает, закрывает [окружение], пытаясь создать условия для нашего ухода. Я думаю, нужно принимать решение: либо отводить наши войска из Бахмута, либо посредством резервов предпринимать какие-то контрнаступательные действия для того, чтобы эти «клещи» раскрыть; чтобы дороги жизни, которые сейчас только для логистики используются, не были закрыты.

И мы должны понимать: [когда произойдет] отход на позиции второго эшелона — это в районе Часового Яра, когда мы отойдем от Бахмута, война не закончится. Противник просто пойдет дальше. И эти уничтожения городов могут перенестись на Часов Яр, на Константиновку, на Краматорск, Славянск. Наши бойцы, которые сейчас стоят в Бахмуте, сейчас прикрывают эти города от того, чтобы враг не сделал с ними то же, что они делают в Бахмуте.

— Оцените угрозу такой мощной агломерации, как Краматорск, Славянск в случае отвода украинских войск.