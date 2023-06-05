Украинские защитники на Бахмутском направлении двигаются вперед — Зеленский 5 июня, 22:19 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Президент Владимир Зеленский поблагодарил защитников Украины, которые дают отпор оккупантам на Бахмутском направлении и подчеркнул, что Силы обороны двигаются вперед.

«Я благодарен каждому нашему воину, всем нашим защитникам, нашим защитницам, которые дали за этот день именно те новости, которые мы ожидаем. Бахмутское направление — молодцы, воины!» — сказал он во время вечернего видеообращения.

Видео дня

Зеленский особо отметил 5-ю отдельную штурмовую бригаду и 57-я отдельную мотопехотную бригаду. Президент подчеркнул, что ВСУ «умело, решительно и результативно защищающие наши позиции, уничтожают оккупантов и главное — двигаются вперед».

«Мы видим, как истерически Россия воспринимает любой наш шаг там, все наши занятые позиции. Враг знает, что Украина победит. Они видят это. Они это чувствуют благодаря вашим ударам, воины, и в частности на Донбассе. Спасибо за это!» — сказал президент.

Вечером 5 июня замминистра обороны рассказала, что войска Оперативной стратегической группировки войск Хортица наступают на восточном фронте и продвинулись вперед на нескольких направлениях: Орехово-Василевка, Парасковиевка (200−1600 м) и Ивановское, Клещиевка (100−700 м).

5 июня минобороны страны-агрессора России заявило о якобы начале контрнаступления со стороны Украины «на пяти участках фронта».

В Генштабе ВСУ опровергли эти утверждения врага и добавили, что не планируют комментировать фейковые заявления россиян.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) предположили, что защитники Украины осуществили локальные атаки и «достигли ограниченных тактических успехов» на границе западной части Донецкой и восточной части Запорожской областей.