«Они уже полгода каждый день берут город». Вокруг Бахмута валяются тысячи мертвых россиян, и их становится больше — экс-командир полка Азов 14 февраля, 19:31 Эксклюзив NV Украинские военные на улицах Бахмута, Донецкая область, 9 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

Украинские военные продолжают ценой немалых усилий удерживать пути снабжения Бахмута, в то время как россияне тысячами «устилают» поля вокруг города, рассказал в интервью Radio NV Максим Жорин, майор ВСУ, экс-командир полка Азов.

— Мы увидели новость о том, что город Бахмут был закрыт для гражданских, то есть для волонтеров, журналистов. Значит ли это, что все очень серьезно и что ситуация стала еще более тяжелой?

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— Ситуация здесь серьезная уже достаточно давно. Более того, здесь достаточно давно уже опасно находиться и гражданским, и волонтерам, и журналистам. Однако сейчас, учитывая то внимание, которое уделяет враг, учитывая те усилия, те силы и подразделения, которые он сюда перебрасывает, то, безусловно, лучше сейчас, чтобы в городе все же было меньше гражданских людей.

Потому что от этого зависит и их безопасность, и в том числе военных. Потому что их пребывание там также и отвлекает военных, и та же медицинская помощь, если им нужно ее оказывать вместо того, чтобы выполнять свои боевые задачи. Поэтому сейчас всем здесь нужно сконцентрироваться на обороне города и окрестностей города. Чем, собственно, и занимаемся.

— Я читал репортаж ВВС. Там заглавие, что «Россияне медленно окружают город». Речь идет о том, что они очень медленно продвигаются, но все равно цель их окружить город, чтобы захватить и заставить украинские войска оттуда отойти. Эта скорость, как вы ее оцениваете?

— Вы ведь в самом начале сами сказали, что это уже происходит полгода, все эти полгода они отчитываются каждый день, что завтра возьмут Бахмут. Но уже полгода прошло, тысячи россиян вокруг Бахмута погибшими валяются, никому не нужные, а Бахмут до сих пор украинский и продолжает быть украинским. Безусловно, те силы, которые они сюда перебрасывают, чрезвычайно сложно их удерживать. Есть позиции, которые иногда полностью уничтожаются, они просто перестают существовать.

И за счет этого иногда они продвигаются. Но, тем не менее, на сегодняшний день есть приказ удерживать все позиции, держать оборону. И в некоторых локальных местах даже принимаются командирами решения по контратакам и возвращению определенных позиций. Однако соотношение сил просто неадекватное, россияне сюда все больше и больше перебрасывают, техники с каждым днем становится все больше, но тем не менее позиции удерживаются и приказ выполняется.

— Как изменяются настроения среди военных?

— Психология военных от гражданских отличается. Понятно, что к большинству вещей относятся спокойнее, потому что все это происходит вокруг нас. Есть довольно простые вещи, которые мы приняли, когда начали нести службу. Это приказ, и мы его выполняем, есть задача, и мы ее выполняем. И именно исходя из этого, дальше уже и работаем. Безусловно, нам не нравится, что некоторые территории где-то утрачиваются или утрачиваются какие-то позиции.

Но моя личная позиция состоит в том, что на сегодняшний день мы должны в приоритете также держать вопрос сохранения личного состава украинской армии. Потому что именно эти мотивированные люди, которые сейчас чрезвычайными усилиями держат, например, позиции в Бахмуте и вокруг Бахмута, именно эти мотивированные опытные заряженные люди нам нужны будут для того, чтобы быстро освобождать наши территории. Поэтому настроение очень простое, мы готовы держать позиции, мы готовы двигаться вперед, главное, чтобы для этого были условия.

— Юрий Бутусов считает, что одной из задач российских оккупантов именно на бахмутском направлении, это уничтожение наших боеспособных, очень мотивированных военных. Видите ли вы это?

— На самом деле, в определенное время я тоже пришел к этому мнению, что задача Бахмута — это устроить обычную мясорубку, в которой нужно будет уничтожить как можно больше людей, при этом вообще россиян не интересует, сколько с их стороны в этой мясорубке погибнет людей. Я думаю, что где-то так и было, в какой-то момент они поняли, что благодаря Бахмуту они могут попытаться уничтожить сильные наши подразделения.

Но надо учитывать также момент, который, например, даже понимая это, даже осознавая, что такую задачу россияне поставили перед собой, но тем не менее это не дает нам права или возможности отступать, оставлять наши города или оставлять наши территории. Учитывая это, мы просто должны принимать определенные шаги по сохранению личного состава, в том числе благодаря использованию современных технологий, за счет чего сохранять жизнь личного состава. Да, скорее всего так и есть, скорее всего россияне просто в определенное время решили здесь устроить мясорубку.

— Пригожин недавно заявил, что «брать Донбасс» они будут полтора года. Как вы оцениваете эти слова? Что это было? На кого рассчитаны подобные заявления? Как вы думаете?

— Во-первых, могу сказать, он более трезво оценивает собственные силы, чем российские власти, которые хотели за трое суток здесь захватить абсолютно все. Но даже с такими прогнозами ничего россиянам не светит ни через год, ни через полтора года. Они не учитывают одну очень важную составляющую — это украинский характер, который и является решающим во всех этих событиях. Не западное оружие, не БК, а украинский характер.

Он решил и в первые дни войны, и сегодня он решает. Этого им не удастся сломать. Даже если они еще какую-то часть территории, наберут снова полмиллиона людей, захватят часть территории, это никак не решит их вопрос. Украинцы все равно будут возвращать свои территории, все равно будут освобождать их.

— Мы видим, что под Бахмутом за последние недели были сбиты несколько самолетов, был сбит российский вертолет. Свидетельствует ли это о том, что сейчас они более активно используют свою авиацию и готовы ею рисковать?

— Что касается авиации, то действительно определенное время ее здесь почти не было видно. Потому что перед этим так же была сбита летавшая здесь. И сейчас повторяется снова эта история. Снова они попытались ее использовать, несколько дней действительно и артиллерия, и авиация работала очень плотно по нашим позициям. Но вот приземлили. И я думаю, снова на время летать здесь никто не будет. Но они пытались ее использовать. Однако скажу, что даже и без авиации, даже работа артиллерии, которая скучена здесь со стороны врага, ее достаточно иногда, чтобы просто уничтожить создаваемые позиции.

— Правильно ли я понимаю, что остается таким важным рубежом именно река Бахмутка?

— Да, по Бахмутке действительно идет часть линии разграничения. Но основные бои сейчас идут не совсем по ней. Основные усилия, сейчас пытаются давить по частному сектору со стороны Опытного, Клещиевки. Также вообще без успеха они бъются к дороге, ведущей на Константиновку. Это вообще уже такое поражение, сколько они времени на это потратили и собственных людей, до сих пор ничего там не могут сделать.

Но также уже несколько раз спешили отчитываться, что они ее захватили. Тем не менее могу сказать, что и на сегодняшний день трассу украинская армия контролирует на Константиновку, никто ее не захватил. И также сверху они пытаются давить, тоже пытаются выходить на дорогу, делая тактический охват самого города. Однако все эти успехи пока не существенны и не являются критическими для обороны Бахмута.

— Поселок Красная Гора. Вагнеровцы выкладывали какую-то фотографию рядом со знаком. Что там сейчас происходит?

— Бои там очень тяжелые. И, к сожалению, там много потерь с нашей стороны. Враг там все же постепенно продвигается и определенный успех имеет. Однако до сих пор продолжаются тяжелые бои.

— Как ситуация в Соледаре изменила происходящее под Бахмутом?

— Никак абсолютно она не изменила. Безусловно, что держать оборону становится сложнее, но никаких критических вещей от этого не произошло. Потому что есть сообщение с городом, есть возможность обеспечивать находящиеся в городе подразделения, есть возможность проводить эвакуацию. Все это работает, все это происходит каждый день. Потому никаких катастроф от этого не произошло. Однако, конечно, такое продвижение с этой стороны нам не руку, но и большой беды от этого тоже нет. Оборону держат, сообщение с городом есть, обеспечивать можем, раненых вывозить можем. Потому держаться дальше можно еще долго.

— Один из украинских военных в репортаже BBC говорит, что «один из главных уроков этой войны — как воевать с ограниченными ресурсами». Соглашаетесь ли вы с этим мнением?

— Я считаю, что мы из этой войны очень много уроков вообще извлекли и получили таких жизненных, которые набили нам опыт на всю жизнь, которого нет вообще ни у кого в мире. Однако, безусловно, очень важно то, что мы, например, себе не можем позволить так использовать людей и личный состав, как это делают вагнеровцы или подразделения российской армии. Они их просто сами иногда уничтожают, прямо в тупую.

Мы себе такого позволить не можем, и в первую очередь потому, что у нас другое отношение к людям, потому что у нас другие жизненные ценности. И потому мы вынуждены идти другим путем. А другой путь говорит о том, что мы должны становиться более современными, более технологичными, за счет чего мы можем изменить этот баланс, когда у нас меньше ресурсов, в том числе и по людям, вот этот баланс мы можем выровнять с помощью использования современных технологий и современного вооружения

— Как военные на фронте сохраняют состояние равновесия?

— Военные, как правило, действительно более спокойны в этом плане. Надо понимать, что, во-первых, большинство военных к этому готовы. Они готовы к этому психологически, они готовы морально к происходящему. И они меньше поддаются, меньше читают новости, меньше читают сплетни и другие вещи, которых полно в интернете. Они выполняют свою задачу.

Военный получил задачу, он ее выполняет. Времени для того, чтобы расстраиваться или собирать сплетни, у него просто нет. Военный знает, что ему делать, он понимает обстановку вокруг себя, он морально и психологически к этому уже раньше был готов. Большинство военных, скажем так. Поэтому, соответственно, и воспринимают эти события в определенном смысле гораздо более спокойно.

— Как вы относитесь к этим всем датам? Влияют ли даты психологически на наших защитников?

— Во-первых, я считаю, что военный не должен заниматься такими вещами, как гадания, загадывания или еще какие-то подобные вещи. Военный должен исходить из той информации и обстановки, которая есть, которая ему известна, и анализировать те вещи, которые ему точно известны. И основываясь на этом, он должен принимать какие-то решения. Загадывать, нервничать — оставим это гражданским.