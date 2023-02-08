«Их испугали наши успехи». Интервью NV с экс-командиром роты батальона Айдар о Бахмуте и о страхах Запада в отношении РФ 8 февраля, 17:59 Эксклюзив NV Украинские военные недалеко от Бахмута, Донецкая область, 7 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Евгений Дикий, директор Национального антарктического центра, экс-командир роты батальона Айдар, в интервью Radio NV рассказал, как украинскому войску, вероятно, придется отойти из Бахмута на вторую линию обороны и чего боятся часть лидеров государств на Западе.

— Посмотрел заголовки, хотел процитировать, потом решил этого не делать. Они более чем тревожные. Я знаю, что у вас много побратимов, которые сейчас там находятся в городе. Мы можем представить картину происходящего в Бахмуте?

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— Можем. В самом Бахмуте происходит то, что уже, скажем, ничего нового там не происходит. Там происходят довольно тяжелые бои в окрестностях города, именно в окрестностях, то есть Бахмут до сих пор практически полностью под контролем наших сил, но проблема там не в этом. К сожалению, для тревожных заголовков есть очень серьезное основание, оно не в самом Бахмуте, а вокруг.

Дело в том, что обеспечение Бахмутского гарнизона всем, а во всем мы имеем в виду и боеприпасы, и еду, и в случае Бахмута даже воду, обеспечение гарнизона вот всем этим, и ротация людей, как именно плановая ротация, так и вывоз раненых, они проходят по двум трассам. И к одной из этих трасс враг сумел приблизиться после того, как занял Соледар.

Собственно, в принципе, все усилия россиян и огромные жертвы, которые они принесли для захвата Соледара, они были связаны именно с этим. Соледар как таковой им не интересен, но им нужно было выйти на эту Бахмутскую трассу. Это то, что, скажем, было постоянно в фокусе внимания, то, что все видели, название Соледар слышали все, а почему название Клищиевка слышали гораздо меньше. А дело в том, что в районе села Клищиевка врагу удалось прорваться ко второй трассе. Эти трассы очень далеко друг от друга. И если бы оставалась под нашим контролем полностью хотя бы одна из них, гарнизон можно было бы без проблем обеспечивать всем необходимым. Но пока выходит так, что обе трассы уже под серьезной угрозой.