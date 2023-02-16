Россия пытается взять Бахмут к годовщине полномасштабного вторжения — Данилов 16 февраля, 10:00 Россия пытается захватить Бахмут до 24 февраля, заявил Данилов (Фото:Handout via REUTERS)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российские оккупационные войска пытаются взять город Бахмут Донецкой области к годовщине полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

В интервью ВВС Украина Данилов сказал, что «этот город обещали подарить Путину еще на его день рождения 7 октября».

«Этого не произошло, что-то другое произошло в Крыму, бахнуло. Эта страна живет годовщинами и датами, Россия — это же страна-некрофил, для них человек при жизни ничего не стоит. А когда умер, то должен быть почет», — пояснил секретарь СНБО привязку к дате 24 февраля.

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Он добавил, что в России сейчас создается ряд частных армий и это путь к уничтожению страны.



«Путин уничтожил и уничтожает Россию. Они этого еще не осознают, но Путин уничтожает РФ, он хотел построить новую империю, а уничтожит ее», — отметил он.

По словам Данилова, сейчас началась активизация боевых действий на Донбассе.

«Активизация действий идет, идет определенный промежуток времени, они пробуют нащупать слабые места в нашей обороне, они сейчас сконцентрировали на территории Донецкой области, где Бахмут, огромное количество военных, оружия, но я уверен, что мы должны давать им отпор, как бы нам трудно не было», — заявил он.

Бахмут остается одной из самых горячих точек, где продолжаются самые агрессивные бои. По данным Минобороны, на прошлой неделе войска РФ бросили все свои силы на прорыв и окружение Бахмута.

3 февраля Зеленский заявил, что украинские защитники не намерены сдавать город.