Бахмут поглощает ресурсы ВСУ, необходимые для следующей контратаки — аналитик Том Купер 13 декабря, 18:25 Украинские военные едут на танке в Бахмуте. 5 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Австрийский военный аналитик Том Купер уверен, что ситуация в Бахмуте потребляет значительные ресурсы Вооруженных сил Украины.

Об этом он сказал в интервью НВ.



По его словам, ВСУ заняты накоплением ресурсов, а постоянные атаки РФ на донецком направлении не дают возможности накопить достаточно сил для дальнейших стремительных контратак.



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«Ситуация в Бахмуте потребляет значительные ресурсы ВСУ. Сейчас это главная проблема украинской армии», — отметил он.

Кроме того, аналитик утверждает, что российские войска пытаются захватить «любой из украинских городов» по причине одержимости Путина достичь контроля над всей территорией Донецкой области.

«Бахмут лежит на пути к этому достижению. Хотя у россиян больше нет достаточного количества танков, артиллерии и самолетов для ведения крупных механизированных операций. Это за гранью российских возможностей. Все, что они делают — это накачивают армию личным составом и атакуют украинские позиции», — говорит он.



При этом Купер считает, что РФ удается использовать человеческий ресурс для продвижения, как к югу от Бахмута, но в большинстве случаев такая тактика не приносит результаты.