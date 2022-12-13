Бахмут поглощает ресурсы ВСУ, необходимые для следующей контратаки — аналитик Том Купер
Украинские военные едут на танке в Бахмуте. 5 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)
Австрийский военный аналитик Том Купер уверен, что ситуация в Бахмуте потребляет значительные ресурсы Вооруженных сил Украины.
Об этом он сказал в интервью НВ.
По его словам, ВСУ заняты накоплением ресурсов, а постоянные атаки РФ на донецком направлении не дают возможности накопить достаточно сил для дальнейших стремительных контратак.
Кроме того, аналитик утверждает, что российские войска пытаются захватить «любой из украинских городов» по причине одержимости Путина достичь контроля над всей территорией Донецкой области.
«Бахмут лежит на пути к этому достижению. Хотя у россиян больше нет достаточного количества танков, артиллерии и самолетов для ведения крупных механизированных операций. Это за гранью российских возможностей. Все, что они делают — это накачивают армию личным составом и атакуют украинские позиции», — говорит он.
При этом Купер считает, что РФ удается использовать человеческий ресурс для продвижения, как к югу от Бахмута, но в большинстве случаев такая тактика не приносит результаты.