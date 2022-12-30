Уничтожение всего живого. Фотографы Константин и Влада Либеровы о «городе-крепости» Бахмуте, его жителях и ужасах войны — интервью 30 декабря, 18:56 Эксклюзив NV Бойцы 43-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ недалеко от Бахмута, Донецкая область, 26 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Россияне поставили себе целью фактическое уничтожение каждого квадратного метра территории в Бахмуте и всех прифронтовых населенных пунктах Донбасса, рассказали в интервью Радио НВ фотографы Константин и Влада Либеровы.

Сколько времени вы провели в Бахмуте?

Влада: В последнее время почти все время мы пробыли в Бахмуте, мы работали там. И еще могу сказать, что прошлый месяц также мы посещали Бахмут, очень часто мы там.

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Константин: Мы постоянно живем у линии фронта, если быть откровенными.

На таких фотографах, как вы, тоже есть ответственность, чувствуете ли вы ее?

Константин: На самом деле, если говорить об ответственности, это, вероятно, то, из-за чего мы вообще начали фотографировать войну. Мы действительно считаем, что именно украинцы должны показывать войну в Украине, показывать то, о чем действительно болит. Мы на этом акцентируем внимание.

Влада: В принципе, если говорить об ответственности, главная задача — быть правдивым. Если говорить об этой войне, ты можешь быть правдивым, и ты уже справишься. Потому что в этой войне нет никаких полутонов, это действительно война добра со злом, надо осознавать.

Вы снимали в Бахмуте много всего: работу спасателей, работу медиков, остающихся там жителей. Мы видим, что там остаются дети. Это большая нравственная дилемма. <...> Понятно ли, какое может быть решение? Видите ли вы какое-то решение? Что говорят родители и родственники этих детей?

Влада: Вы понимаете, для меня вообще это очень болезненная тема. Потому что мы видели очень много таких семей, где есть дети, и которые не хотят уезжать. В принципе, мы взяли адреса людей, дома, в которых точно есть дети. Я даже знаю, что есть два года в одной семье ребенку или какие-то семьи многодетные, их много. Мы переездили по таким семьям, мы общались, мы спрашивали у них об эвакуации, мы говорили им, какие варианты уехать, какие возможности программ или непосредственно предлагали им свою личную помощь.

Вы правильно сказали, взрослый человек сам может нести за себя ответственность, ребенок не может принять решение уехать, если его родители или опекуны этого не хотят. И это такая серьезная проблема, потому что они не хотят уезжать, они не верят, что их там ждет какая-то другая жизнь на большой земле, рассказывают страшилки о том, как кто-то из их соседей уехал, потом вернулся, не смог там закрепиться, что лучше быть здесь.

По поводу того, какое может быть решение, я не знаю. Ибо на сегодняшний день у нас нет в законодательстве вариантов решения этой проблемы. Потому что единственный, как говорится, законный способ — это подключать органы опеки. Во-первых, они не везде могут доехать.

Константин: Там не существует власти как таковой.

Влада: Предположим, что еще в некоторые районы Бахмута можно доехать органам опеки, допустим. Но если брать города такие, как Соледар, Северск, Марьинка, а там тоже есть люди и тоже есть семьи, в Марьинке они остались, туда просто уже никто не доезжает. Уже даже волонтеры туда не доедут, потому что там просто очень опасно. Это во-первых.

Во-вторых, единственный законный способ — это лишать родителей родительских прав, это единственный способ изъять ребенка из такой семьи. Нет какого-то сокращенного в военное время способа. Надо через суд, это может занять месяцы. За эти месяцы человека может просто не быть в живых.

Константин: Такие случаи были.

Влада: Такие истории существуют, волонтеры, наши знакомые, они очень хорошие друзья, которые занимаются эвакуацией из тех районов, рассказывают истории. Такая очень травмирующая истории для человека, пытавшегося вывезти этих людей, некоторое время уговаривавшего, а просто бывает такое, что ты приезжаешь однажды, а нет уже ни этих людей, ни этого подвала.

Константин: Там прилетело прямо в подвал и все — нет семьи.

Влада: Подвал — это не панацея, есть оружие, которое может разрушить любое убежище. И такие случаи бывают. И как-то повлиять, что-то сделать. Я не знаю, как можно это сделать.

Константин: Всегда, когда мы ездим, мы видим детей, и действительно у нас болит, мы пытаемся как-то говорить с людьми. И наверное, если где-то летом у меня лично это была просто какая-то злоба на этих людей: как вы можете, как вы смеете? А сейчас у меня какая-то больше смута, потому что я понимаю, что это отчаявшиеся люди, что общество действительно немного виновато в том, что эти люди отчаявшиеся. И мне от этого просто очень грустно.

Если продолжать тему проблемы детей в этих направлениях, у нас есть еще одно. Там сейчас детей стали просто прятать, не показывать врачам. И даже если раньше ребенок болел, получал какое-то ранение, можно было с волонтерами уехать из города, получить помощь, а потом они возвращались, то сейчас там полиция и военные уже не пропускают, они не имеют на это права, но они не пропускают детей в зону боевых действий, за что действительно очень большое спасибо.

Влада: И это реально проблема. Когда мы были в Бахмуте, мы пришли к людям, которые могут дать нам адреса, где есть дети. И они нам предоставили эти адреса, но они очень и очень не хотели этого делать, потому что, как они говорят, детей прячут. Сейчас детей уже прячут, потому что родители не хотят эвакуироваться, родители прекрасно понимают, что они подвергают детей опасности.

Органы опеки приезжают, полиция иногда приезжает, пытается достучаться до этих людей, чтобы они сами эвакуировались, просто хотя бы передали детей куда-нибудь, чтобы они не жили под обстрелами, и поэтому сейчас у них такая политика, что они просто детей прячут.

Константин: Это действительно абсурдно. Маленький ребенок по существу 24 на 7 закрыт в подвале, в самом далеком и темном углу.

Влада: Иногда они выпускают, они выходят на улицу, но это очень опасно.

Константин: Это в нашей стране происходит. И грусть берет снова.

Вы видели, что произошло на восточном фронте за этот месяц. Если проанализировать этот месяц относительно ваших ощущений, могли бы вы этим поделиться с нами?

Константин: Вы в начале эфира сказали, что постоянные обстрелы города. Я хотел бы вас сразу поправить, это не обстрелы города. Это систематическое уничтожение любой стены города. Это будет более правдиво по поводу того, что там происходит. Условно армия РФ берет какой-то сектор, и в этом секторе она буквально уничтожает каждую стену, где может кто-то там прятаться или не прятаться. Вот что там сейчас происходит.

Влада: Они реально уничтожают все, что стоит на их пути, это чувствуется настолько, что если, например, брать Бахмут, то за два дня в городе может очень многое измениться. Например, ты был в городе, потом у нас бывает такое, что мы работаем не непосредственно в городе, а в окрестностях, с военными, а через два дня ты приезжаешь и та самая улица, которая два дня назад еще была побита, она уже полностью разрушена. Надо понимать и осознавать, что каждый день в городе что-то горит, разрушается.

Оно не стихает ни секунды. Если говорить о непосредственно фронтовой ситуации, то то, что мы и говорим, оно и отражает ситуацию. Там очень такая серьезная, ожесточенная борьба. Но наши ребята не отступают. Когда мы приехали, у нас была информация, что уже в окрестностях ситуация такая, что наш подъезд и не наш подъезд. А через неделю ситуация изменилась, они снова выбили. Наши ребята их выбивают постоянно.

И как нам объяснили, ситуация на сегодняшний день может быть такая, что заходят небольшие группы ДРГ, наши ребята их перебивают. То есть они не могут закрепиться в городе никоим образом. Они пытаются это сделать, они пытаются зайти, но еще ни одна попытка закрепиться непосредственно в городе, она успехом не закончилась.

Плюс город очень активно готовится к обороне, это видно. Появились уже окопы непосредственно в городе, укрепление. То есть на самой территории города наши военные превращают его в столь серьезную крепость. Мы не любим с Костей давать какие-то прогнозы, это не наша работа, мы этого не умеем и не любим. Но если вы наше «диванное мнение» спросите, Бахмут не упадет, никто его не сдаст.

Если говорить о защитниках Бахмута, нельзя представить себе человека, никогда не участвовавшего в военных действиях, и этот человек сможет там работать, защищать Украину. Или я ошибаюсь?

Влада: Вы абсолютно правы, наши военные — это просто невероятные люди, и реально бахмутский фронт очень тяжелый, но кроме военных я бы очень хотела отметить еще такой момент, что кроме военных в городе работают еще врачи, в городе работают спасатели. И мы видели своими глазами, как спасатели выезжают на вызовы, тушат пожары в городе, который постоянно под обстрелами.

Город постоянно разрушают, постоянно что-то горит, а ты все равно на месте, ты все равно на посту, ты выезжаешь, тушишь пожар, потому что это твоя работа, это реально очень героические люди, наши ГСЧС. Они все еще там, они все еще работают, и они не планируют уезжать. Они говорят, что будут стоять до последнего. Единственная ситуация, при которой они покинут город, если город упадет, будет оккупирован. Но у них позиция такова: пока город наш, мы будем на работе, будем тушить пожары.

Константин: Последний пожар, который мы видели, пылала многоэтажка. Честно, мы думали, что никто не приедет, потому что, извините, нельзя так говорить, но зачем там что-то тушить, там и так все горит? Но приехали ГСЧС, они это сделали. Я потом подошел, спросил, зачем это, мне ответили: там могут быть люди, в подвале, в квартирах, нам это нужно все потушить, проверить.

Влада: Когда в город приходит война, когда она пришла в Бахмут, ты ожидаешь, что там нет уже ни гражданских, никаких служб, ничего, а город живет. На первый взгляд кажется, что он полностью пуст. Бывает, что лупят поменьше, это все равно очень громко для человека, не привыкшего к этому, это просто что-то нереальное, но мы с Костей уже немного привыкли. Поэтому когда мы заезжаем, мы уже сами теперь понимаем, что сегодня очень опасно или просто опасно.

И когда просто опасно, можно выйти и увидеть, как выходят люди, ходят по своим делам. Мы видели сцену, для меня она какая-то такая, которую можно услышать в притчах. То есть обстрел, ты слышишь свист, оно все рядом падает, и человек, местный с метлой, он просто подметает улицу. И я просто стою, думаю: что ты делаешь? Он просто стоит посреди улицы, там поблизости нет никакого укрытия, просто улица, на ней битое стекло, какой-то мусор, он просто метет это.

И он не слышит ни обстрелов, не слышит свиста. Там в один момент был такой свист, что мы немного присели. Потому что когда свистит, лучше присесть. А ему все равно он просто делает свою работу. Я понимаю, что, вероятно, это глубокая травма у человека, он должен найти себе какое-то занятие, какую-то работу, чтобы отключиться от этого, но город живет. Как бы не казалось на первый взгляд, что ничего нет — нет, там еще есть люди, они живут, работают. И да, это в том числе благодаря военным, которые так крепко держат фронт и не дают городу упасть.

Я думаю, и вам, как профессионалам, это известно, когда вы выполняете какую-то свою работу, вы немного дистанцируетесь. Мне ясна эта логика.

Константин: И я бы хотел еще добавить. Мы сейчас вам рассказываем о городе о Бахмуте, всем интересно, что происходит в Бахмуте. И у нас в инфополе, если посмотреть со стороны, можно подумать, что у нас война только в одном городе в Украине, и это Бахмут. Так получилось, что этот город наиболее раскручен. Но на самом деле все то, что мы вам сейчас рассказываем об одном городе, происходит в каждом прифронтовом городе. А таких городов действительно очень много.

Влада: Все видели села, которые были прифронтовыми, и при освобождении Херсонской области, вроде Посад-Покровского, где камня на камне не осталось. Таких поселков, сел, небольших городов, которые находятся на линии столкновения, они реально разрушены просто дотла, там нет ни одного уцелевшего здания, это очень больно понимать, осознавать. Аналогичная ситуация сейчас происходит в Марьинке, даже хуже, чем в Бахмуте.

Непосредственно в город Марьинку сейчас ни гражданских, ни журналистов не пускают, невозможно въехать. И мы понимаем почему. Потому что мы работали с военными на одном из флангов, который удерживает Марьинку, это у города. И такие очень интересные позиции находятся в 500 метрах от позиции врага. Глазами можешь видеть, где они стоят. И можно услышать, как они стреляют из огнестрельного оружия в твою сторону.

Константин: Пули свистят.

Влада: Ты так близко, но в саму Марьинку тебя не пускают, но с этих позиций ты можешь слышать, что происходит в Марьинке. И это просто что-то, знаете, когда ты включаешь кино типа Битва за Сталинград, такое сравнение таких масштабов. Мне кажется, Марьинка — это город, где что-то происходит такое. Ни единой секунды тихой там не бывает. Таких городов, поселков очень много. Вся линия столкновения выглядит так.

Как вы переживаете эмоциональные качели?

Влада: Я помню, для меня за последнее время самая большая эмоциональная качеля была, когда сначала ты просыпаешься утром с новостями, что прилетело в Крымский мост, ты радуешься, ты счастлив, это реально был просто праздник. А потом ты просыпаешься на следующий день от того, что вся Украина страдает от ракетных обстрелов, и это очень больно, очень тяжело. Это так и есть.

Вы очень точно сказали, это именно эмоциональные качели, и к ним как-то привыкнуть невозможно, мне кажется. Все мы чуть-чуть поехали [головой], мне кажется, головой, и это касается абсолютно всех. И тех, кто в тылу, кто не в тылу, кто больше помогает, меньше. Если ты человек, если ты украинец, ты живешь здесь, то все мы тяжело травмированы, и впоследствии нам всем нужно как-то восстанавливаться, и найти силы на это.

Константин: Если говорить об эмоциональных качелях, например, у меня самые большие были, когда мы три дня работали в госпитале в Бахмуте, а на следующий день мы снимали освобождение Херсона. И действительно не получилось даже действительно порадоваться за Херсон, потому что все еще перед глазами у нас был тот же госпиталь в Бахмуте.

Влада: Была очень болезненная история, потому что ты понимаешь, что сейчас ты радуешься освобождению Херсона, а перед глазами стоит то, что Херсон освобождался так же, также ценой здоровья, жизней наших молодых ребят. И не так уже оно радовалось за Херсон.