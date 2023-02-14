«РФ сожгла свою технику под Угледаром». Нам нужны большие победы, чтобы перехватить инициативу у россиян — интервью с Костенко 14 февраля, 17:26 Эксклюзив NV Украинские военные недалеко от Бахмута, Донецкая область, 11 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

Роман Костенко, нардеп, секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, рассказал Radio NV как украинским военным нужно нанести несколько сильных ударов по разным направлениям для перехвата инициативы от сил оккупантов.

— С конца прошлой недели западные разведки, западные медиа, украинские топ-чиновники в унисон говорят: началось большое наступление в Луганской области. Я не до конца понимаю, что это значит. Луганская область почти на 100 процентов оккупирована. Насколько я знаю, там буквально несколько населенных пунктов, какие-то села или хутора остались не оккупированными. Что значит: началось наступление на Луганщине?

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— Я думаю, что подразумевается со стороны Луганщины, что противник пытается атаковать в сторону Купянска в первую очередь и пытается вернуть себе утраченные позиции. Там нет столь широкомасштабного наступления, но они начали более активно там задействовать свои силы и средства. И в это в контексте других наступлений, активности, скажем так — это Бахмутское направление, Угледарское направление.

И вот они на нескольких направлениях пытаются продавить, добиться где-то успеха. Первое — им нужен Бахмут. Я думаю, что им нужна победа, они хотят подать к годовщине войны, чтобы какие-то достижения были. И, во-вторых, они все же надеются, что они вернут те территории, часть в том числе и Харьковской области, которые они потеряли во время Харьковского наступления.

— Вы вспомнили Бахмут. Я вижу обзор BBC. И они говорят о том, что Россия хоть очень медленно, но занимает территорию вокруг города. И на прошлой неделе я говорила с главой Донецкой области. Я у него спрашивала: допускает ли он сценарий захвата города. Он сказал, что они допускают любые сценарии и захват города в том числе. Что вы скажете?

— Это поле боя. И на поле боя всегда есть побежденный и есть победитель. И скажу так, что, к сожалению, враг сейчас действительно продвигается. Небольшими темпами, но продвигается и забирает территорию именно не под Бахмутом, там они в лоб атаковали: там наши Силы обороны наносят им очень большие потери, а пытаются со стороны Соледара, Красной Горы и с южного направления перерезать нам логистические пути и создать условия именно для того чтобы наши подразделения вышли из Бахмута.