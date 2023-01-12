ВСУ в Бахмуте и Соледаре будут обеспечены боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно — Зеленский

12 января, 17:18
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором особое внимание уделялось боям в Бахмуте и Соледаре в Донецкой области.

«Провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсудили ситуацию по основным направлениям фронта. Отдельное внимание было уделено боям в Бахмуте и Соледаре», — сообщил он в Telegram.

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Зеленский подчеркнул, что подразделения, защищающие эти города, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно.

«Речь шла об усилении ВСУ техникой и оружием, которые поступают от партнеров», — отметил украинский лидер.

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В первые недели 2023 Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар, однако украинские защитники продолжают оборонять город.

Несмотря на чрезвычайное давление вражеских штурмов и заявления пропаганды РФ, украинское командование опровергло слухи о захвате Соледара.

Генштаб ВСУ сообщил, что враг пытается взять под контроль Соледар и пути поставок украинских подразделений, но несет большие потери.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донецкая область Бои Соледар Владимир Зеленский Бахмут

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