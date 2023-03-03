«Это мясорубка». В Бахмуте РФ теряет 500 человек убитыми и ранеными ежедневно — Резников

3 марта, 13:17
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Резников сообщил об огромных потерях РФ в Бахмуте (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Резников сообщил об огромных потерях РФ в Бахмуте (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Российская оккупационная армия несет большие потери в ожесточенных боях за Бахмут. РФ ежедневно теряет в этом районе 500 человек убитыми и ранеными.

Об этом в интервью изданию Bild рассказал министр обороны Алексей Резников.

«Есть разница между украинцами и русскими, Русские используют тактику мясорубки, для них их солдаты — просто пушечное мясо. Для нас дорога жизнь отдельного солдата, поэтому мы стараемся сохранить его жизнь», — сказал он.

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28 февраля заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмут направили подкрепление. Удержание города, заверила она, является военным, а не политическим решением.

Ранее представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый говорил, что на Бахмутском направлении украинские военные героически держат оборону, обессиливая оккупационные войска РФ, чтобы позже подготовленные резервы с новой техникой могли отбросить вражеские силы.

https://www.youtube.com/watch?v=gfsz9sEYtqk
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Бахмут Алексей Резников Война России против Украины российские потери

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