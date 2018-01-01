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Бабин прокомментировал свое увольнение с поста представителя президента в Крыму

Сегодня, 09:41
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Бабин не назвал конкретную причину своего увольнения

Представитель президента в Крыму Борис Бабин подал заявление об отставке до агрессии России в Керченском проливе.

Об этом он сообщил в эфире Громадського

"Это мой личный выбор, который имел ряд предпосылок. Я уверен, что продолжая выполнять свои обязанности в должности, это бы не привело к пользе", - сказал он.

Бабин также прокомментировал свою критику в адрес властей Херсонской области. Он отметил, что это не единственная причина его увольнения. 

"Я уверен, что если бы была только проблема этой власти в стране, то освобождаться было бы не очень разумно. Я не говорю, что этой проблемы нет, но она не является единственным основанием моего решения. Есть ряд оснований, связанных между собой", - пояснил он.

Бабин также подчеркнул, что в ближайшие полгода не будет связывать свою жизнь с политикой.

Напомним, 3 декабря  Порошенко уволил Бориса Бабина с должности постоянного представителя главы государства в АР Крым.

Позже лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев заявил, что накануне увольнения Бабин представил доклад о коррупции и сепаратизме в Херсонской области.

Теги:   Борис Бабин Увольнение Херсонская область Крым

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