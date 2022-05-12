«Нуждаются в срочной эвакуации». Украина призвала ООН помочь спасти 500 медиков и раненых военных с Азовстали

12 мая, 23:37
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Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица (Фото:David 'Dee' Delgado/Reuters)

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица (Фото:David 'Dee' Delgado/Reuters)

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица призвал организацию и генсекретаря Антониу Гутерриша помочь освободить с завода Азовсталь в Мариуполе 500 украинцев, которым нужна срочная эвакуация.

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«Россия должна прекратить блокировать гуманитарные коридоры и нарушать гуманитарное право. Около 500 медицинских работников и раненых украинских защитников заблокированы на металлургическом комбинате Азовсталь и нуждаются в срочной эвакуации. Украина не жалеет сил, чтобы спасти этих людей», — говорится в сообщении украинского МИД в Twitter.

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https://twitter.com/MFA_Ukraine/status/1524842132070182912

В сообщении отмечается, что Кислица призвал ООН и Антониу Гутерриша принять срочные меры для спасения жизней больных и раненых украинцев.

https://twitter.com/MFA_Ukraine/status/1524842134922219525

«Жители Мариуполя, оставшиеся в городе, также нуждаются в гуманитарных коридорах, чтобы безопасно попасть на подконтрольные Украине территории, не опасаясь быть обстрелянными или убитыми российскими войсками», — подчеркнули в МИД.

https://twitter.com/MFA_Ukraine/status/1524842139259129875

Российские оккупанты продолжают штурм Азовстали, защитники города держат оборону в полном окружении и предпринимают попытки контратаковать. После того, как россияне разбомбили полевой госпиталь, количество раненых увеличилось со 170 до 600 человек, заявили в горсовете Мариуполя.

Защитники Мариуполя неоднократно обращались к мировому сообществу за помощью в эвакуации с завода Азовсталь. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Защитники просят применить к ним процедуру «extraction» (экстракции).

Ранее в Офисе президента сообщали, что Украина ведет переговоры об эвакуации приблизительно 500 медработников и раненых с завода Азовсталь в Мариуполе. Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук говорила, что сейчас продолжаются сложные переговоры об эвакуации 38 тяжелораненых защитников Мариуполя в обмен на пленных россиян.

https://www.youtube.com/embed/muC6rjNE6Ik
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Азовсталь Война в Украине Сергей Кислица Антониу Гутерреш

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