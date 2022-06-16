Венедиктова — о планах оккупантов в отношении защитников Мариуполя: Дикость и средневековое варварство 16 июня, 17:18 Цей матеріал також доступний українською Генпрокурор Ирина Венедиктова (Фото:Ірина Венедіктова/Facebook)

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала угрозы российских оккупантов и их марионеток в псевдореспубликах «Л/ДНР» «международными судами» защитникам Мариуполя.

Свое мнение она выразила в эфире всеукраинского марафона утром в четверг, 16 июня.



«Это не только для нас, это для всего цивилизованного мира дикость. Конечно, мы очень внимательно следим за этой ситуацией. У нас много оперативной информации. Как только эта информация перейдет в процессуальную плоскость, будем ее коммуницировать иначе», — сказала Венедиктова.



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Генпрокурор добавила, что все, что может происходить, мало напоминает юриспруденцию и является исключительно внутренним продуктом, направленным на внутреннюю российскую пропаганду.

«Уровень подготовки российского населения — просто обычного образования — мы видим по тем оккупантам, которые приходили на наши земли… Конечно, российская пропаганда будет на такой продукт какие-то „суды“ проводить. Мы видим варварство, присущее Средневековью, а не цивилизованным странам. Поэтому все это будет отслеживаться, процессуально оформляться, будут и досудебные расследования, и судебные процессы», — подчеркнула она.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживают в оккупированной Еленовке.



В Генеральном штабе ВСУ 16 мая сказали, что командиры подразделений, которые находились на Азовстали, получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизни личного состава. До этого полк Азов опубликовал заявление, в котором сообщил, что защитники Мариуполя выполнили приказ и надеются на поддержку украинского народа.



Министр обороны Алексей Резников заявил, что защитники Мариуполя выполнили приказ, сдержали группировку в 20 тысяч российских захватчиков и не пустили их в Запорожскую и дальше в Донецкую области. Он добавил, что после этого герои получили новый приказ — сохранить свои жизни.



По словам заместительницы министра обороны Анны Маляр, другой формулы спасения героев с Азовстали не было. Она подчеркнула, что операция по спасению защитников Мариуполя будет продолжаться, пока они не вернутся на подконтрольную Украине территорию.



Владимир Зеленский подтвердил, что защитники Мариуполя должны быть освобождены по процедуре обмена.



В "ДНР" азовцев ждет то же самое, что и иностранных военных – Сергей Гармаш, журналист https://www.youtube.com/embed/uBa2fLBzy6A

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