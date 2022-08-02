«Правовой нонсенс». Офис президента отреагировал на решение России по поводу Азова

2 августа, 21:27
Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во вторник, 2 августа, прокомментировал решение страны-агрессора России признать "террористической организацией" полк Азов.

В своем Telegram-канале Подоляк подчеркнул, что любые решения в российских юрисдикциях в отношении Украины или ее военнослужащих не будут иметь никакой правовой ценности и не повлияют на переговоры об обмене пленными.

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«Немного странно звучит: страна, стоящая в шаге от того, чтобы быть признанной спонсором терроризма, нарушающая любые правила и обычаи ведения войны, признает кого-то террористической организацией…», — написал он.

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Советник главы ОП напомнил, что Азов — часть украинских Вооруженных Сил, которая защищала территорию своей страны, придерживалась всех аспектов ведения боевых действий и четко выполняла приказы. В то же время страна-террорист Россия незаконно использует внутреннюю юрисдикцию для маскировки нарушения прав военнопленных, добавил он.

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«Азов действовал исключительно в пределах юридически мотивированных компетенций. Российская юрисдикция вообще не распространяется на территорию Украины, и поэтому решение является правовым нонсенсом… Более того, решения российских судов, безусловно, не будут иметь никаких последствий в международном правовом поле. В то время как Россия безусловно должна быть официально признана государством-террористом», — заявил Подоляк.

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2 августа кремлевский режим объявил полк Азов «террористической организацией». Решение было принято вскоре после массового убийства россиянами пленных защитников Украины в Еленовке, где также удерживали бойцов Азова.

После этого полк Азов призвал Госдепартамент США признать Россию государством-террористом в ответ на ее многочисленные военные преступления против мирного населения Украины.

Вся азовская семья работает над тем, чтобы найти причастных к убийству в Еленовке – Максим Жорин

https://www.youtube.com/embed/qr3eyM8zWMo
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Полк Азов Военные преступления РФ Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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