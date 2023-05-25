Российский уголь в Украине. Азаровы платили, чтобы доказательства против них исчезали, поэтому они не под санкциями — интервью NV с журналисткой

25 мая, 18:01
NV Премиум
Поделиться:
Николай Азаров (Фото:Anna_KKK/flickr)

Николай Азаров (Фото:Anna_KKK/flickr)

Автор: Алексей Тарасов

Алиса Юрченко, журналистка Bihus.Info, рассказала Radio NV, как бывший глава украинского правительства Николай Азаров и дальше расширяет вместе с семьей свои собственные активы и не находится под санкциями Европейского Союза.

 — Первое, что хочу спросить: репортаж, который был опубликован на вашем YouTube-канале, начинается с того, что вы приходите в центр Киева и там видите трехэтажный особняк. Который, как мы понимаем, как принадлежал Азарову, так и принадлежит, и ничего с ним не происходит. Можете о нем немного рассказать?

Видео дня

— Да, это офисное здание, в котором были зарегистрированы ранее очень много компаний, подконтрольных Алексею Азарову, сыну Николая Азарова. А само это здание было в 2021 году подарено благотворительному фонду при налоговой администрации, которую возглавлял Николай Азаров. Это фактически была такая взятка на благотворительный фонд, связанная с тогдашним главным налоговиком страны. И мы на примере этой взятки иллюстрировали, как появился этот бизнес Азаровых, которым занимается сын Алексей. Как этот бизнес появился в Украине, потом как он развивался за рубежом, в частности в Европе, и сейчас очень активно перекинулся на Россию.

Теги:   Россия Евросоюз Николай Азаров Украина Российско-украинская война Радио NV Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X