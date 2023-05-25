Российский уголь в Украине. Азаровы платили, чтобы доказательства против них исчезали, поэтому они не под санкциями — интервью NV с журналисткой 25 мая, 18:01 NV Премиум Николай Азаров (Фото:Anna_KKK/flickr)

Алиса Юрченко, журналистка Bihus.Info, рассказала Radio NV, как бывший глава украинского правительства Николай Азаров и дальше расширяет вместе с семьей свои собственные активы и не находится под санкциями Европейского Союза.

— Первое, что хочу спросить: репортаж, который был опубликован на вашем YouTube-канале, начинается с того, что вы приходите в центр Киева и там видите трехэтажный особняк. Который, как мы понимаем, как принадлежал Азарову, так и принадлежит, и ничего с ним не происходит. Можете о нем немного рассказать?

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— Да, это офисное здание, в котором были зарегистрированы ранее очень много компаний, подконтрольных Алексею Азарову, сыну Николая Азарова. А само это здание было в 2021 году подарено благотворительному фонду при налоговой администрации, которую возглавлял Николай Азаров. Это фактически была такая взятка на благотворительный фонд, связанная с тогдашним главным налоговиком страны. И мы на примере этой взятки иллюстрировали, как появился этот бизнес Азаровых, которым занимается сын Алексей. Как этот бизнес появился в Украине, потом как он развивался за рубежом, в частности в Европе, и сейчас очень активно перекинулся на Россию.