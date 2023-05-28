«Следствие тянуло время». Дело Азарова завершили в 2020 году, но оно так и не попало в суд — журналистка рассказала о последствиях 28 мая, 09:58 Николай Азаров смог избежать санкций в Европе, потому что его дело в Украине так и не попало в суд (Фото:euukrainecoop/flickr.com)

Журналистка Bihus.Info Алиса Юрченко в эфире Radio NV рассказала о последствиях того, что завершенное в 2020 году дело экс-премьера времен Виктора Януковича Николая Азарова так и не попало в суд.

«Последний раз об этом уголовном производстве, украинском, базовом, от которого зависели и остальные уголовные производства в Европе, последний раз о нем сообщалось в 2020 году. Азаров старший и сын Алексей являются подозреваемыми, но в дальнейшем никакого движения и новостей по этому производству не было. То есть дело якобы завершено на этапе досудебного расследования, но почему-то оно не попало в суд, там нет приговора», — сказала Юрченко в эфире Radio NV.

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Журналистка также объяснила, что уголовные производства в отношении Азарова в других странах, в частности, в Австрии, Германии и Италии, были связаны с украинским делом, потому что расследовали отмывание средств, вероятно, украденных в Украине, «поэтому базовым было уголовное производство в Украине».

По ее словам, эти уголовные производства начали завершать еще с 2017 года, «потому что они (правоохранители в европейских странах - ред.) считали, что в Украине недостаточно доказательств именно коррупционного происхождения этих средств».

Юрченко рассказала, что консультировалась с Центром противодействия коррупции, и там считают, что «дела сливались, а Азаровы, вероятно, оплачивали то, чтобы отсутствовало движение в направлении поиска доказательной базы».

«И вот их (доказательства против Николая и Алексея Азаровых — ред.) наше следствие не собирало, просто тянуло время. По мнению Центра противодействия коррупции, ответ именно такой — это отсутствие политической воли и сливание дел. Я. .. не знаю на 100%, только ли эта одна причина, или есть еще причина в том, что Генпрокуратура не имела человеческого ресурса и компетентности, чтобы собрать достаточное количество доказательств», — сказала журналистка.

Она также объяснила, что санкции против Азарова и связанных с ним лиц зависели от уголовных производств, поэтому премьеру времен президентства Януковича удается сохранять под контролем собственность в Европе и даже в Украине.

«Прошло много времени и за это время они „перевешивали“ и здания, и активы на других доверенных лиц. Там есть вопрос, можно ли доказать, что это связанные люди. Я думаю, что можно, из того, что я вижу, можно. На это надо потратить время и по процедуре наложения новых санкций, которая позволяет быстро с помощью ВАКС, с помощью судебной процедуры заблокировать эти активы и взыскать их в пользу государства», — отметила Юрченко.

В декабре 2020 года Суд Европейского Союза фактически признал незаконными санкции против экс-премьера Украины Николая Азарова, отменив решение об их наложении.

В марте 2020 года Евросоюз официально снял санкции с бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

