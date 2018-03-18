Азаров готов дать показания по делу Януковича

Бывший премьер-министр Николай Азаров просит Оболонский районный суд Киева допросить его на суде по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича по видеоконференции. Заявление Азарова опубликовал в Facebook адвокат Януковича Виталий Сердюк.

В заявлении Азаров отмечает, что по инициативе Сердюка он приобщен к процессу в качестве свидетеля, однако не имеет возможности прибыть в Киев в связи с его "преследованием на территории Украины по политическим мотивам, организованным высшими должностными лицами Украины".

Азаров утверждает, что получает регулярные угрозы и считает, что в Украине его жизни угрожает опасность.

Бывший премьер просит обеспечить проведение допроса в качестве свидетеля по видеоконференции.

Он также отказался сообщить суду адрес своего фактического места жительства в России из соображений безопасности.

Напомним, что Генпрокуратура объявила Азарова в розыск в рамках расследования уголовного производства в отношении преступной организации Януковича.