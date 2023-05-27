После избрания Зеленского президентом человек Азарова попал в наблюдательный совет Укрэксимбанка — журналистка 27 мая, 10:26 Николаю Азарову удалось провести своего человека в наблюдательный совет государственного Укрэксимбанка в 2019 году (Фото:Николай Азаров/Twitter)

Журналистка Bihus.Info Алиса Юрченко в интервью Radio NV напомнила, что уже после избрания президентом Владимира Зеленского человеку Азарова удалось попасть в наблюдательный совет Укрэксимбанка.

«Еще в 2019 году, уже после избрания Зеленского президентом, человек Азарова каким-то загадочным образом попал в наблюдательный совет государственного Укрэксимбанка. Это Пауль Торстен, австриец, на которого записано много долей в бизнесах Азарова», — заявила Юрченко в эфире Radio NV.

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По словам журналистки, «это был просто шок, как это могло произойти после того, как уже сменились два президента».

«Там был скандал, также Центр противодействия коррупции первым заметил и придал огласке этот факт, его быстро уволили оттуда. Но вы представьте, насколько серьезным оставалось влияние Азаровых в Украине, что даже их человек смог возглавить наблюдательный совет в государственном банке», — добавила она.

8 июля 2019 года в Киеве состоялось первое заседание нового наблюдательного совета Укрэксимбанка. Его главой избрали австрийца Пауля Торстена. На следующий день исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк отметила в Facebook, что Тортсен «долгое время работал доверенным лицом у семьи Азаровых и у [олигарха Сергея] Курченко».

20 августа 2019 года Нацбанк отказался согласовывать его кандидатуру.