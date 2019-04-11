Авторы ролика с наездом грузовика на Зеленского прокомментировали его публикацию
Представители Європейського
майбутнього України, на чьем Telegram-канале был опубликован ролик с фейковым наездом
грузовика на кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского, заявили,
что речь может идти о подставе.
Об этом они сказали в комментарии РБК-Украина.
"Еще нет достоверной информации. Это может быть какая-то подстава. Поэтому пока не можем комментировать... Это видео сделал какой-то волонтер, а администратор (который занимается каналами в Telegram и Viber) решил его залить", - пояснили в euua.org.
При этом там подчеркнули, что действующий глава государства Петро Порошенко и его предвыборный штаб к публикации скандального ролика отношения не имеют.
Напомним, ранее в Сети появилось видео, в котором грузовик сбивает Зеленского.
В штабе шоумена возложили ответственность за его публикацию на штаб Петра Порошенко.
Кроме того, у Зеленского потребовали в связи с этим усилить его охрану.
В свою очередь Нацполиция начала уголовное расследование публикации скандального ролика.