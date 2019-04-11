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Спецтема: Выборы президента Украины

Авторы проекта прокомментировали публикацию ролика с наездом грузовика на Зеленского

Вчера, 17:41
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Авторы проекта прокомментировали публикацию ролика с наездом грузовика на Зеленского - фото

Скриншот с видео t.me/euua19/64

В euua.org возложили ответственность за публикацию ролика на администратора Telegram-канала

Представители Європейського майбутнього України, на чьем Telegram-канале был опубликован ролик с фейковым наездом грузовика на кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского, заявили, что их могли подставить.

Об этом они сказали в комментарии РБК-Украина.

"Еще нет достоверной информации. Это может быть какая-то подстава. Поэтому пока не можем комментировать... Это видео сделал какой-то волонтер, а администратор (который занимается каналами в Telegram и Viber) решил его залить", - пояснили в euua.org.

При этом там подчеркнули, что действующий глава государства Петро Порошенко и его предвыборный штаб к публикации скандального ролика отношения не имеют.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, в котором грузовик сбивает Зеленского.

В штабе шоумена возложили ответственность за его публикацию на штаб Петра Порошенко.

Кроме того, у Зеленского потребовали в связи с этим усилить его охрану.

В свою очередь Нацполиция начала уголовное расследование публикации скандального ролика.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Агитация Видео Вирусные ролики Владимир Зеленский

Спецтема   Выборы президента Украины

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