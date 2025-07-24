У кого-то Audi, а у кого-то Skoda. NV узнал, какими автомобилями пользуются новые министры и по сколько машин имеют в собственных автопарках

NV проанализировал декларации членов нового Кабмина и выяснил, кто из них вписал туда в 2024 году больше всего автомобилей.

Редакция изучила декларации чиновников, которые вошли в состав нового Кабинета министров, чтобы определить, кто из них является самым большим автолюбителем.

Как оказалось, пятеро министров имеют по два автомобиля. Причем некоторые пользуются премиальными брендами, а кто-то выбирает более бюджетные варианты.