У кого-то Audi, а у кого-то Skoda. NV узнал, какими автомобилями пользуются новые министры и по сколько машин имеют в собственных автопарках

24 июля, 08:40
NV Премиум
Поделиться:
NV узнал, какими автомобилями пользуются новые министры: Тарас Качка, Виктор Ляшко, Денис Улютин, Михаил Федоров, Оксен Лисовой (Фото: коллаж NV)

NV узнал, какими автомобилями пользуются новые министры: Тарас Качка, Виктор Ляшко, Денис Улютин, Михаил Федоров, Оксен Лисовой (Фото: коллаж NV)

x1
0:00
-
3:30
Автор: Елизавета Драбкина

NV проанализировал декларации членов нового Кабмина и выяснил, кто из них вписал туда в 2024 году больше всего автомобилей.

Редакция изучила декларации чиновников, которые вошли в состав нового Кабинета министров, чтобы определить, кто из них является самым большим автолюбителем.

Как оказалось, пятеро министров имеют по два автомобиля. Причем некоторые пользуются премиальными брендами, а кто-то выбирает более бюджетные варианты.

Реклама

Теги:   Электронные декларации Кабинет министров Украины Михаил Федоров Виктор Ляшко Оксен Лисовой

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies