Автомобиль, на котором ездит Зеленский, принадлежал олигарху Коломойскому - Арьев 5 апреля, 14:14 5117 Цей матеріал також доступний українською Volodymyr Ariev/Facebook Mercedes записан на Тимура Миндича из группы Приват Volodymyr Ariev/Facebook

Mercedes-Benz S600, на котором ездит кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский, принадлежал олигарху Игорю Коломойскому, заявил нардеп от БПП Владимир Арьев.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав фото автомобиля.

По его словам, Mercedes принадлежал Коломойскому до 2017 года, после чего новым владельцем машины стал его соратник, куратор медиабизнеса в группе Приват Тимур Миндич.

"АА2531ТА MERCEDES-BENZ S600 2003 года выпуска, №кузова: WDВ2201761А366372. С 28.10.2017 владелец: Миндич Тимур Михайлович, куратор медиабизнеса в группе Приват. С 23.03.2017 до 27.10.2017 года владелец: Коломойский", - сообщил нардеп.

Фото: Volodymyr Ariev/Facebook

Напомним, 31 марта в Украине состоялся первый тур президентских выборов. По результатам подсчета 100% протоколов, Владимира Зеленского поддержали 30,24% избирателей, а Петра Порошенко - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.