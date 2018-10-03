Автокефалия УПЦ: РФ заслала в Киев "православных титушек" - СБУ

Чтобы попытаться сорвать предоставление Украинской православной церкви томоса об автокефалии Россия заслала в Киев своих провокаторов.

Об этом в среду, 3 октября, во время брифинга, посвященного противодействию дестабилизации со стороны РФ, рассказал замглавы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, отвечая на вопрос журналистов, действительно ли российская сторона отправила сюда своих "православных титушек".

По данным СМИ, сторонники УПЦ МП планировали провокации, в том числе, блокирование резиденции, где проживают экзархи Вселенского патриарха Варфоломея.

"Действительно, это так. В понедельник были проведены первые (акции) за счет выезда Житомирской епархии и киевлян. Во вторник такая акция уже не прошла. Наверное, благодаря реакции блогеров, которые заблаговременно предупредили, что такое может быть", - заявил Кононенко.

Он также добавил, что после этого УПЦ МП приостановила свои попытки дестабилизировать ситуацию, хотя они должны были быть ежедневными и массовыми.

Ранее Вселенский патриарх Варфоломей назначил в Киев двух своих экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской церкви. Его личными представителями были назначены архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.

Кроме того, Варфоломей в послании президенту Украины Петру Порошенко ко дню празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси подтвердил свое решение предоставить украинской церкви Томос об автокефалии.

В свою очередь РПЦ выразила резкий протест в связи с назначением Константинопольских экзархов, назвав это "вторжением на свою каноническую территорию" и пригрозила разрывом евхаристического общения.