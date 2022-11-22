Шмыгаль предупредил о возможных аварийоных отключениях зимой 22 ноября, 19:32 Вечерний Киев (Фото:НВ)

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с наступлением морозов в Украине возможны аварийные отключения электроэнергии.

Во время заседания Кабинета министров во вторник, 22 ноября, глава правительства сказал, что ситуация в энергетике сложная, но контролируемая, во всех регионах действуют графики отключений.



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«Пытаемся их уменьшить по времени, но начались морозы, и мы видим, что потребление электричества растет. Потому, к сожалению, в отдельных ситуациях не исключаем и аварийных отключений. Критически важным остается призыв к экономии электроэнергии. Это обезопасит нас от внеплановых аварийных отключений», — отметил Шмыгаль.



Премьер добавил, что предварительный ущерб НЭК Укрэнерго из-за полномасштабной агрессии РФ превышает 70 млрд грн.



Ранее СЕО компании YASNO Сергей Коваленко заявил, что режим отключений электроэнергии в Украине может продлиться до конца марта 2023 года.

Денис Шмыгаль 18 ноября заявил, что в результате ракетных ударов страны-агрессора России по критической инфраструктуре почти половина энергосистемы Украины выведена из строя. По данным Укрэнерго, повреждены почти все ТЭС и крупные ГЭС.