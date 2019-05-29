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Авария на шахте во Львовской области: Гройсман поручил провести расследование трагедии

Вчера, 23:18
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Авария на шахте во Львовской области: Гройсман поручил провести расследование трагедии - фото

Vladyslav Musiienko/Ukrainian Governmental Press Service

Владимир Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил провести специальное расследование причин аварии на шахте Лесная объединения Львовуголь.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Согласно подписанному поручению, Министерство энергетики и угольной промышленности, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, Национальная полиция и другие должны предоставить результаты расследования в течение десяти дней.

Также ответственные ведомства должны проработать вопрос об оказании помощи семьям погибших шахтеров.

Ранее президент Владимир Зеленский созвал Совет национальной безопасности и обороны из-за насущных проблем в угольной отрасли.

Напомним, что 29 мая во Львовской области на шахте Лесная ГП Львовуголь в селе Селец произошел обвал породы, в результате чего погибли двое горняков. Полиция открыла уголовное производство.

В этот же день Зеленский встретился с рабочими и семьями горняков, погибшими во время аварии. Он поручил «вне очереди» решить вопрос с обеспечением жильем их семей.

Теги:   Кабмин Владимир Гройсман

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