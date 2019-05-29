Авакову не понравился вопрос журналиста о возвращении Саакашвили Вчера, 14:05 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gleb Garanich Арсен Аваков REUTERS/Gleb Garanich

Министр внутренних дел Арсен Аваков не стал комментировать возвращение в Украину экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которому президент Владимир Зеленский вернул гражданство.

Обращаясь к Авакову журналисты напомнили, что два месяца назад министр исключил возможность возвращения Саакашвили, который сегодня прилетает в Киев.

21 марта Аваков заверил, что Саакашвили «даже не сядет в самолет, его не пустят, потому что у него (судебный) запрет на въезд».

На просьбу прокомментировать это Аваков сказал, обращаясь к другим журналистам:

«Еще вопросы есть, кроме этого?», — цитирует Авакова Liga.net.

Присутствующий на брифинге журналист сказал: «Да, есть». И сменил тему.

В 2015 году Аваков и Саакашвили устроили перепалку во время заседания Нацсовета реформ.

28 мая президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

Саакашвили поблагодарил украинского президента за такой шаг. Он заявил, что возвращается в Киев в среду, 29 мая.

Позже экс-президент Грузии уточнил, что у него нет никаких политических амбиций в Украине.

Напомним, в 2017 году Саакашвили лишили гражданства Украины. Согласно официальной версии, он нарушил закон Украины при оформлении украинского гражданства, указав в заявлении недостоверную информацию.

Саакашвили пытался получить статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, через Государственную миграционную службу, однако ему было отказано в просьбе. Он проиграл все апелляции на решение ГМС.

12 февраля 2018 года Михеила Саакашвили задержали сотрудники Госпогранслужбы в ресторане Сулугуни, расположенном в Музейном переулке в Киеве. Через несколько часов его выдворили из Украины в Польшу.

После этого он переехал в Нидерланды к семье (его жена является гражданкой этой страны).

После победы Зеленского на выборах Саакашвили заявил о намерении вернуться в Украину. Его адвокат Руслан Чернолуцкий подал в Администрацию президента письмо Саакашвили с просьбой вернуть ему украинское гражданство.