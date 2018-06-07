Аваков выступил за временный запрет на участие в выборах для жителей Донбасса в случае освобождения региона

Речь идет о запрете на голосование до пяти лет

После освобождения оккупированного Донбасса нужно ввести временный запрет для местных жителей на участие в выборах центральных органов власти, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Когда мы говорим о деоккупации, то я настаиваю, что выборы в местные советы должны проходить сразу, чтобы мы получили легитимную власть, которая будет сотрудничать с центральным представителем власти Украины. Но мы должны наложить мораторий на 3-5 лет на выборах на этих территориях в центральные органы власти", - сказал он на ІХ Национальном экспертном форуме в Киеве, пишет Укринформ.

По словам Авакова, это мировой опыт, который можно наблюдать в той же Испании

Глава МВД подчеркнул, что этот шаг необходим, чтобы избежать возможных обострений в будущем.

"Мы должны немного успокоить это общество, дать возможность прижиться там новым гражданским институциям, нормальной дискуссии, прессе, и тогда уже спокойно проводить выборы. В ином случае это снова приведет к обострению, столкновениям и мы не получим эффект мирного процесса", - пояснил министр.

Ранее Министерство внутренних дел Украины представило стратегию восстановления территориальной целостности Украины и деоккупациии Донбасса.

Данный механизм, среди прочего, предусматривает создание правового поля для урегулирования конфликта, в рамках которого должен быть принят целый пакет законодательных актов.

Самыми важными среди них будут законы об амнистии и коллаборантах.