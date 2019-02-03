Аваков рассказал о попытках подкупа избирателей на предстоящих выборах президента Сегодня, 10:16 260 Цей матеріал також доступний українською LB.ua Уже зарегистрировано девять уголовных производств о нарушениях в ходе избирательной кампании - Аваков LB.ua

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о попытках развернуть систему масштабного подкупа избирателей на президентских выборах.

Об этом он заявил в интервью изданию Левый берег.

«Мы внимательно следим за этой ситуацией. Если это перейдет в фазу совершения преступления, то полиция обязательно вмешается», - сказал Аваков.

По его словам, на данный момент уже зарегистрировано девять уголовных производств о нарушениях в ходе избирательной кампании. В частности, это производства по делам о финансировании предвыборной кампании не из избирательного фонда и нападениях на кандидатов.