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Спецтема: Выборы президента Украины

Аваков рассказал о попытках подкупа избирателей на предстоящих выборах президента

Сегодня, 10:16
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LB.ua

Уже зарегистрировано девять уголовных производств о нарушениях в ходе избирательной кампании - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о попытках развернуть систему масштабного подкупа избирателей на президентских выборах.

Об этом он заявил в интервью изданию Левый берег.

«Мы внимательно следим за этой ситуацией. Если это перейдет в фазу совершения преступления, то полиция обязательно вмешается», - сказал Аваков.

По его словам, на данный момент уже зарегистрировано девять уголовных производств о нарушениях в ходе избирательной кампании. В частности, это производства по делам о финансировании предвыборной кампании не из избирательного фонда и нападениях на кандидатов.  

Теги:   Предвыборная кампания Арсен Аваков

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