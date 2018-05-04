Аваков рассказал о контрмерах против российского "лазерного оружия"

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По словам Авакова, зафиксировано уже четыре случая использования РФ таких приборов

По словам Авакова, зафиксировано уже четыре случая использования РФ таких приборов

На фоне использования Россией так называемого "лазерного оружия" для воздействия на оптические приборы и личный состав украинских военных министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о разработке соответствующих контрмер.

По его словам, на сегодняшний день зафиксировано уже четыре случая повреждения такими приборами сетчатки глаза сотрудников Госпогранслужбы и Нацгвардии, передает Интерфакс-Украина.

"У нас уже было несколько таких случаев и в Госпогранслужбе, и в Нацгвардии. Сейчас мы разрабатываем контрмеры. Мы не до конца понимаем, что используют конкретно, но уже работаем над инструкциями. Мы будем устанавливать соответствующие фильтры, приборы, соответствующие очки", - заявил Аваков.

При этом он отметил, что МВД намерено обсуждать случаи использования Россией "лазерного оружия" на международном уровне.

Ранее сообщалось, что разведка сняла на Донбассе замаскированный российский комплекс для глушения беспилотников.

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