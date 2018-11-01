Аваков прокомментировал включение в санкционный список России

Глава МВД Украины Арсен Аваков прокомментировал свое включение в санкционный список России.

По словам Авакова, санкционный список правительства РФ не имеет никакого влияния на тех, кто внесен в этот перечень.

"Ошибся Путин. Нас не 322, нас - миллионы украинцев, которых точно не перешибешь ни санкциями, ни уголовными делами", - цитирует Авакова Интерфакс-Украина.

1 ноября 2018 года Россия ввела санкции против 322 украинских граждан и 68 компаний.

Среди тех, на кого распространяются санкции - судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, а также юридические лица.

Счета, ценные бумаги и имущество участников санкционного списка, находящиеся в России, подлежат блокировке. Также запрещено выводить капитал граждан и компаний за пределы России.

Российские санкции введены как ответная мера на украинские санкции против юридических и физических лиц РФ.

Кто попал в санкционный список РФ