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Аваков прокомментировал расследование о фальсификациях в Василькове

5 апреля, 03:54
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Аваков прокомментировал расследование о фальсификациях в Василькове - фото

REUTERS/Kacper Pempel

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в рамках расследования о подкупе избирателей по программе Турбота в Василькове Киевской области допрашивают местную власть.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Как раз сегодня проходили активные следственные действия в Василькове, у нас, к сожалению, допрашивается по этому делу 1,5 тысячи человек. Сегодня проходили допросы и уточнения ситуации в отделе социального обеспечения. Речь шла о том, что допрашивались и ещё будут допрашиваться мэр города, секретарь совета", - заявил Аваков.

Ранее в ЦИК заявили об отсутствии исков по обжалованию результатов выборов.

1 апреля Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук  заявила, что в Украине состоится второй тур президентских выборов. 

Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

Теги:   Киевская область Васильков Президентские выборы 2019 Президентские выборы в Украине 2019 Арсен Аваков

Спецтема   Выборы президента Украины

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