Аваков прокомментировал расследование о фальсификациях в Василькове 5 апреля, 03:54 4576 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Kacper Pempel REUTERS/Kacper Pempel

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в рамках расследования о подкупе избирателей по программе Турбота в Василькове Киевской области допрашивают местную власть.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Как раз сегодня проходили активные следственные действия в Василькове, у нас, к сожалению, допрашивается по этому делу 1,5 тысячи человек. Сегодня проходили допросы и уточнения ситуации в отделе социального обеспечения. Речь шла о том, что допрашивались и ещё будут допрашиваться мэр города, секретарь совета", - заявил Аваков.

Ранее в ЦИК заявили об отсутствии исков по обжалованию результатов выборов.

1 апреля Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что в Украине состоится второй тур президентских выборов.

Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

