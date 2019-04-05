Аваков прокомментировал расследование о фальсификациях в Василькове
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в рамках расследования о подкупе избирателей по программе Турбота в Василькове Киевской области допрашивают местную власть.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Как раз сегодня проходили активные следственные действия в Василькове, у нас, к сожалению, допрашивается по этому делу 1,5 тысячи человек. Сегодня проходили допросы и уточнения ситуации в отделе социального обеспечения. Речь шла о том, что допрашивались и ещё будут допрашиваться мэр города, секретарь совета", - заявил Аваков.
Ранее в ЦИК заявили об отсутствии исков по обжалованию результатов выборов.
1 апреля Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что в Украине состоится второй тур президентских выборов.
Второй тур выборов пройдет 21 апреля.