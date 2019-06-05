Аваков про убийство ребенка в Переяславе-Хмельницком: Главу областной полиции Ценова отправят на Донбасс Вчера, 14:04 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция Дмитрий Ценов Нацполиция

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов несет политическую ответственность за гибель пятилетнего ребенка в Переяславе-Хмельницком.

По словам Авакова, Ценов отправится в зону проведения операций Объединенных сил (ООС) на Донбассе.

«Потому что Ценов несет политическую ответственность: мы ему вменяем недостаточно квалифицированную работу с этими кадрами», — цитирует Авакова Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос, не достаточно ли данного происшествия для увольнения Ценова из правоохранительных органов, глава МВД ответил:

«Нет, не достаточно. Мы его уволили с должности, но сейчас он пребывает в распоряжении — таков порядок службы, и скорее всего, отправится в зону ООС и будет там с двумя другими полицейскими рядовыми руководить определенным участком границы», — заявил Аваков.

При этом Аваков подчеркнул, что Ценов сам попросил направить его в зону проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

Аваков добавил, что не будет писать заявление об отставке из-за убийства ребенка.

31 мая в Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.

3 июня 5-летний мальчик умер в больнице.

В ребенка стреляли полицейские, которые находились не на службе и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.

Бабушка раненого мальчика сообщила, что полицейские признают вину, но они были такие пьяные, что не знают, кто именно ранил ребенка.

После смерти ребенка под здание МВД пришли активисты, а начальник полиции Киевской области подал в отставку.

МВД также отстранило от работы руководителей местной полиции.

Обоих подозреваемых полицейских взяли под арест на 60 суток. Им может грозить пожизненное заключение.