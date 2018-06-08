Аваков назвал Мураева подонком за слова о Сенцове

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал внефракционного нардепа Евгения Мураева подонком за его высказывания об украинском политзаключенном Олеге Сенцове.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Мураев - подонок. Тут нечего обсуждать", - добавил министр.

Ранее Мураев назвал украинского политзаключенного Олега Сенцова террористом.

Руководитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Сергей Пашинский отреагировал на скандальное заявление Мураева. На пленарном заседании парламента он обратился к главе СБУ Василию Грицаку и генпрокурору Юрию Луценко с требованием возбудить уголовное дело против нардепа.

Мураев назвал Сенцова террористом: видео

Из-за высказываний парламентария в Раде произошла драка между народными депутатами Юрием Березой от Народного фронта и Александром Долженковым от Оппозиционного блока.

Это не первое скандальное заявление Мураева. В конце прошлого года он спровоцировал скандал в прямом эфире, назвав Революцию Достоинства "госпереворотом".

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Напомним, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Он голодает уже 26-й день.