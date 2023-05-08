Гуменюк об атаках Shahed: РФ проверяет украинскую ПВО, чтобы потом нанести удары высокоточными ракетами 8 мая, 21:47 Наталья Гуменюк (Фото:Скриншот с видео)

Страна-агрессор Россия атакует территорию Украины беспилотниками Shahed, чтобы проверить, где сработает украинская ПВО, и дальше нанести удар высокоточными ракетами.

Об этом глава пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сообщила в комментарии Донбасс Реалии.

Гуменюк подчеркнула, что успешное сбитие «Шахедов» в ночь на 8 мая произошло благодаря «повышению мастерства украинских Сил обороны и изучению тактики врага и внутренностей Shahed».

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Спикер добавила, что у РФ есть партия Shahed и остаются ракеты, которыми оккупанты еще могут «донимать» Украину.

В ночь на 8 мая Россия атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе. Все 35 дронов сбили силы ПВО. В результате атаки в столице пострадали пять человек, обломки дронов упали на жилой дом и взлетную полосу аэропорта Жуляны.