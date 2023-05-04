«Демотивированная страна». Зеленский прокомментировал угрозы убийством от Медведева

4 мая, 16:09
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Президент Владимир Зеленский в Гааге 4 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Yves Herman/Pool)

Президент Владимир Зеленский в Гааге 4 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Yves Herman/Pool)

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал угрозы зампредседателя совбеза страны-агрессора России Дмитрия Медведева, который накануне требовал «физического устранения» главы украинского государства.

Во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и премьер-министром Бельгии Александром де Кроо в Гааге Зеленский отметил, что «это не интересная тема».

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«Мы не будем ни о чем общаться с такими людьми. Я думаю, им [россиянам] нужно подумать, как изменить климат в их собственной стране, их режим, а после этого они смогут подготовить свое общество к любым дипломатическим возможностям завершения этой войны», — сказал украинский президент.

Он также подчеркнул, что Россия — «демотивированная страна» на поле боя.

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«Мы не видим сильной армии на поле боя, мы не видим сильного общества, которое поддерживало бы их движение вперед. Мы видим разные радикальные группы, которые хотят использовать ядерное [оружие], уничтожить нашу страну…», — добавил президент.

Днем 3 мая пресс-служба российского диктатора Путина заявила, что Украина якобы пыталась нанести удар по Кремлю. По версии пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, тот в это время работал в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. При этом кремлевский режим обвинил Украину в «покушении» на Путина. После сообщения Кремля в Сети начали активно распространяться предполагаемые видео инцидента.

Медведев после этого разразился угрозами «физического устранения Зеленского».

Спикер президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что у Киева нет информации о возможных ночных атаках беспилотников на Кремль, и назвал это нагнетанием ситуации перед 9 мая.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что инцидент — попытка России перехватить информационную инициативу и оправдать свои военные преступления в Украине. Он предположил, что российские оккупанты могут готовить масштабный теракт.

Владимир Зеленский позже также подчеркнул, что Украина не атаковала «ни Путина, ни Москву» и защищает свою территорию.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российская агрессия Кремль Дмитрий Медведев Российская пропаганда Владимир Зеленский Война России против Украины

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