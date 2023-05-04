«Демотивированная страна». Зеленский прокомментировал угрозы убийством от Медведева 4 мая, 16:09 Президент Владимир Зеленский в Гааге 4 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Yves Herman/Pool)

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал угрозы зампредседателя совбеза страны-агрессора России Дмитрия Медведева, который накануне требовал «физического устранения» главы украинского государства.

Во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и премьер-министром Бельгии Александром де Кроо в Гааге Зеленский отметил, что «это не интересная тема».



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«Мы не будем ни о чем общаться с такими людьми. Я думаю, им [россиянам] нужно подумать, как изменить климат в их собственной стране, их режим, а после этого они смогут подготовить свое общество к любым дипломатическим возможностям завершения этой войны», — сказал украинский президент.

Он также подчеркнул, что Россия — «демотивированная страна» на поле боя.

«Мы не видим сильной армии на поле боя, мы не видим сильного общества, которое поддерживало бы их движение вперед. Мы видим разные радикальные группы, которые хотят использовать ядерное [оружие], уничтожить нашу страну…», — добавил президент.

Днем 3 мая пресс-служба российского диктатора Путина заявила, что Украина якобы пыталась нанести удар по Кремлю. По версии пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, тот в это время работал в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. При этом кремлевский режим обвинил Украину в «покушении» на Путина. После сообщения Кремля в Сети начали активно распространяться предполагаемые видео инцидента.



Медведев после этого разразился угрозами «физического устранения Зеленского».

Спикер президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что у Киева нет информации о возможных ночных атаках беспилотников на Кремль, и назвал это нагнетанием ситуации перед 9 мая.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что инцидент — попытка России перехватить информационную инициативу и оправдать свои военные преступления в Украине. Он предположил, что российские оккупанты могут готовить масштабный теракт.



Владимир Зеленский позже также подчеркнул, что Украина не атаковала «ни Путина, ни Москву» и защищает свою территорию.

