Корабли РФ в оккупированном Севастополе атаковали «люди доброй воли» — Кулеба 3 ноября, 14:58 Дмитрий Кулеба (Фото:МИД)

Базу Черноморского флота во временно оккупированном Севастополе атаковали «люди доброй воли», сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В интервью испанскому изданию Cadena SER Кулеба опроверг заявление РФ о том, что Украина якобы использовала «зерновой коридор», чтобы совершать атаки на российские корабли.

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«Украина никогда не использовала этот зеленый коридор в военных целях. Мы всегда были надежным поставщиком продуктов питания на мировой рынок, потому что, в отличие от России, заботимся о людях», — сказал украинский министр.

Отвечая на вопрос, кто, если не Украина, стоит за атаками морских дронов на военные корабли РФ в бухте украинского Севастополя, Кулеба сказал: «люди доброй воли».

Российские корабли в бухте Севастополя утром 29 октября атаковал множество морских и воздушных дронов. Кремль обвинил в атаке Украину и Великобританию.

Волонтерское сообщество GeoConfirmed установило, что в беспилотники поразили как минимум три корабля Черноморского флота РФ в Севастополе, в том числе флагман Адмирал Макаров. Официального подтверждения уничтожения кораблей РФ в Севастополе нет.