Взрывы в Севастополе. Украина не использует подводные или надводные дроны и не имеет отношения к повреждениям военных кораблей РФ — Подоляк 31 октября, 21:53 Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения ко взрывам в оккупированном Севастополе.

В эфире телеканала Дождь в понедельник, 31 октября, Подоляк подчеркнул, что Украина не атаковала Черноморский флот РФ 29 октября. Он назвал «несколько странными» утверждения страны-агрессора о том, что боевые корабли в Севастополе — в 220 км от места зернового коридора — имели какое-то отношение к вывозу зерна.



Видео дня

«Россия практически каждый день атакует крылатыми ракетами всю территорию Украины, энергетические объекты, гидротехнические объекты, трансформаторы, города… Это, по логике РФ, нормально. Наносить удары по центру городов — это в правилах… В то же время, когда военный корабль во время „специальной военной операции“ каким-то неустановленным образом получает повреждения, это уже проблема, действительно… Мне кажется, это выглядит крайне нелепо», — добавил он.



По словам советника главы ОП, «нет никакой прямой взаимосвязи» между произошедшим с российскими военными кораблями в 220 км от обычного морского пути и зерновым соглашением.

"…Мы пока не используем подводные, надводные, воздушные — никакие дроны, кроме тех, которые [мы] используем в рамках боевых операций… по линии фронта. В основном все дроны мы используем там", — также сказал Подоляк.

29 октября Россия заявила, что приостанавливает участие в «зерновой сделке». Причиной решения россияне назвали взрывы в оккупированном Севастополе утром 29 октября, в которых Кремль обвиняет Украину и Британию.



Волонтерское сообщество GeoConfirmed установило, что беспилотники поразили как минимум три корабля Черноморского флота РФ в Севастополе, в том числе флагман Адмирал Макаров. Официального подтверждения уничтожения российских кораблей в Севастополе нет.



Киев называет выход Москвы из «зерновой инициативы» «продовольственным шантажом» и подчеркивает, что Россия выходит из соглашения под фальшивым предлогом.



Посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал, что зерновое соглашение продолжает работать, а осмотр судов проводят посредники — Турция и ООН. 31 октября из портов Одесса, Черноморск и Южный вышли 12 судов с 354,5 тыс. тонн агропродукции.

