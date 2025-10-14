«Террор продолжился». Зеленский заявил, что ночной удар россиян был направлен на объекты энергетики
Российские войска направили удары против объектов энергетики (Фото: ГСЧС)
Ночной обстрел российских оккупантов снова направлен на объекты энергетической инфраструктуры, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Этой ночью воздушный террор России против наших городов, нашей инфраструктуры снова продолжился. Главные цели — наша энергетика. 96 ударных дронов было, большинство удалось сбить, но, к сожалению, не все», — написал он.
Президент подчеркнул, что накануне российские войска нанесли авиаудары по Харькову, попав в городскую больницу. В результате атаки пострадали 57 человек.
По словам Зеленского, удары также были направлены на объекты энергетической инфраструктуры в регионе. В Кировоградской области повреждены гражданские объекты, в том числе железнодорожные, в двух поселках. В Сумской области зафиксировано попадание по энергетическим объектам и предприятию.
«Ежедневно, каждую ночь Россия бьет по электростанциям, линиям электропередачи, под ударами наши газовые объекты. Мир может лишить Москву возможности наносить эти жестокие удары против жизни. Партнеры знают, что для этого нужно: Patriot, NASAMS, SAMP/T, другие жизненно важные системы», — заявил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что Украина рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов, стран Европы, «Большой семерки» и всех партнеров, которые владеют системами противовоздушной обороны и могут передать их для защиты украинцев.
Он заявил, что стране необходимо иметь достаточно средств ПВО, чтобы закрыть небо от ракет, беспилотников и управляемых авиабомб, ведь тогда российский воздушный террор потеряет смысл.
«Мир должен заставить Москву сесть за стол настоящих переговоров. Только мир через силу может дать результат», — подчеркнул глава государства.
В ночь на 14 октября российская армия атаковала Украину 96 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 60 из них — шахеды.
Ночью россияне нанесли удар по энергетическим объектам Кировоградской области. Без света осталось пять населенных пунктов. В Укрзализныце уточнили, что в связи с вражеским обстрелом есть изменения в движении пригородных поездов.
13 октября президент Украины Владимир Зеленский после заседания Ставки заявил, что для защиты от российских ударных дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы.