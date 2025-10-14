«Террор продолжился». Зеленский заявил, что ночной удар россиян был направлен на объекты энергетики

«Этой ночью воздушный террор России против наших городов, нашей инфраструктуры снова продолжился. Главные цели — наша энергетика. 96 ударных дронов было, большинство удалось сбить, но, к сожалению, не все», — написал он.

Президент подчеркнул, что накануне российские войска нанесли авиаудары по Харькову, попав в городскую больницу. В результате атаки пострадали 57 человек.

По словам Зеленского, удары также были направлены на объекты энергетической инфраструктуры в регионе. В Кировоградской области повреждены гражданские объекты, в том числе железнодорожные, в двух поселках. В Сумской области зафиксировано попадание по энергетическим объектам и предприятию.

«Ежедневно, каждую ночь Россия бьет по электростанциям, линиям электропередачи, под ударами наши газовые объекты. Мир может лишить Москву возможности наносить эти жестокие удары против жизни. Партнеры знают, что для этого нужно: Patriot, NASAMS, SAMP/T, другие жизненно важные системы», — заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов, стран Европы, «Большой семерки» и всех партнеров, которые владеют системами противовоздушной обороны и могут передать их для защиты украинцев.

Он заявил, что стране необходимо иметь достаточно средств ПВО, чтобы закрыть небо от ракет, беспилотников и управляемых авиабомб, ведь тогда российский воздушный террор потеряет смысл.

«Мир должен заставить Москву сесть за стол настоящих переговоров. Только мир через силу может дать результат», — подчеркнул глава государства.

В ночь на 14 октября российская армия атаковала Украину 96 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 60 из них — шахеды.

Ночью россияне нанесли удар по энергетическим объектам Кировоградской области. Без света осталось пять населенных пунктов. В Укрзализныце уточнили, что в связи с вражеским обстрелом есть изменения в движении пригородных поездов.

13 октября президент Украины Владимир Зеленский после заседания Ставки заявил, что для защиты от российских ударных дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы.