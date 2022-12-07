Атаки готовятся. Как Украина начинает отвечать на ракетные обстрелы России — интервью с экспертом 7 декабря, 19:07 Эксклюзив НВ Российская авиабаза Энгельс-2 после взрывов, 6 декабря 2022 года (Фото:@SarahHa42/twitter)

Валерий Рябых, военный эксперт, редактор издания Defense Express, в интервью Радио НВ рассказал, как Украина ведет подготовку к военному ответу на ракетные обстрелы РФ и как россияне расписались в немощности собственного ПВО.

— Начнем с ситуации, описанной The Wall Street Journal, что Соединенные Штаты перед тем как передать Украине HIMARS, немного доработали их для того, чтобы эти установки нельзя было использовать для запуска ракет большой дальности.

Видео дня

Что мы должны понимать по этой модификации? Я сейчас так чуть-чуть как подростки за гаражами: а можно туда назад прикрутить те девайсы, которые они открутили, чтобы оно таки далеко стреляло?

— Во-первых, здесь следует разделить эти вещи на информационную составляющую и технологическую. Что касается информационной составляющей, я никогда очень не ориентировался на сообщения в прессе в период обострения какой-либо политической борьбы. Потому что все равно любые публикации в той или иной стране связаны не только с процессом поддержки Украины, но и с решением внутриполитических вопросов.

Поэтому по сути дела есть сообщение, что якобы были внесены некоторые ограничения на то, чтобы системы могли использоваться на полную мощность и с полным ассортиментом тех боеприпасов, которые идут к этой системе. Речь идет о знаменитом HIMARS, который стал «гейм чейнджером» на поле боя в Украине. И тут так неуклюже вылезает, что якобы ограничили в отношении систем, которые могут наносить мощные удары на большую глубину.

Это может быть связано как с внутриполитическими процессами, так и с информационным измерением ведущейся войны, об этом тоже не надо забывать. Мы понимаем, что на фоне откровенного пренебрежения Российской Федерацией всеми законами, принципами и ведением войны, и вообще международного права, все же наши партнеры пытаются соблюдать все установленные нормы и правила.

Подобное заявление может говорить о том, что наши партнеры с юридической точки зрения могут дистанцироваться от того, что происходит сейчас на поле боя в Украине, с точки зрения возможных последствий международного права, в частности для агрессора.

То, что делается сейчас в том числе и в Российской Федерации, мы видим там взрывы неизвестной природы на стратегических объектах Российской Федерации, то в это время наши партнеры могут говорить, что мы здесь, конечно, ни к чему, а основной причиной является в первую очередь политика Российской Федерации и ее практические, откровенно террористические действия, ставящие под угрозу в первую очередь ее безопасность и оборону.

Что касается технической стороны, возможности внесения ограничений на применение того или иного оружия. Когда представители Пентагона комментировали средствам массовой информации, что это могло быть, они отказались от уточнения, есть ли здесь какие-либо аппаратные изменения или программные изменения. Но мы можем понимать, что любой компьютер или сложная система, использующая определенную электронику, должна быть адаптирована друг к другу.

Здесь есть также система, которая мультифункциональна, можно использовать разные модификации боеприпасов разной дистанции, разного назначения. И, конечно, даже с теоретической точки зрения, можно понимать, что если используется боеприпас одной системы и ранних лет выпуска, то может использоваться разное программное обеспечение.