Задержанного в Батуми украинца освободили, посольство пытается получить доступ ко второй задержанной — МИД

1 августа, 18:24
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В Грузии во время протестов в Батуми задержали двух граждан Украины (Фото:Mtavari TV/Twitter)

В Грузии во время протестов в Батуми задержали двух граждан Украины (Фото:Mtavari TV/Twitter)

В Грузии освободили гражданина Украины Дмитрия Закревского, которого задержали во время протестов в Батуми против прибытия российского круизного лайнера Astoria Grande.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря МИД Олег Николенко.

«Отпустили (задержанного украинца)», — сказал он.

Также в комментарии Интерфакс-Украина Николенко сообщил, что посольство Украины в Грузии занимается ситуацией задержанной на акции в Батуми украинки Мариной Чобанян.

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«Консул запросила разрешение на посещение украинки, чтобы проверить состояние ее здоровья. Параллельно дипломаты работают над вопросом освобождения», — отметил представитель МИД.

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Ранее сообщалось, что в Грузии во время протестов в Батуми задержали двух граждан Украины.

Лайнер Astoria Grande с сотнями россиян прибыл из Сочи в Грузию утром 27 июля.

Известно, что некоторые пассажиры публично заявляли, что «РФ освободила Абхазию от грузин», и признались, что посещали оккупированную Абхазию, что является нарушением грузинского закона.

Тогда грузины вышли на протесты, развернули плакаты и скандировали лозунги. В конце концов корабль покинул порт раньше графика.

Второй раз лайнер зашел в порт Батуми 31 июля, люди снова вышли на протесты.

Часть российских туристов отправилась на прогулку по городу. Участники протестов забросали бутылками с водой и яйцами автобус, куда они сели. Грузинская полиция задержала до десяти человек.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Грузия Российская агрессия Батуми Лайнер Протесты

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