Нардепу от ЕС Герасимову вручили обвинительный акт. Он не хотел брать документы и закрыл двери авто 8 февраля, 11:13 Артур Герасимов (Фото:eurosolidarity.org)

НАБУ и САП вручили обвинительный акт народному депутату по делу о недекларировании недвижимости в Испании. Его имени не называют, но, согласно обнародованной ранее информации, речь идет о представителе Европейской солидарности Артуре Герасимове.

В НАБУ напомнили, что сообщили ему о подозрении еще в январе, но тогда местонахождение Герасимова было неизвестно. Поэтому вручили обвинительный акт лично, когда его выяснили, — во вторник, 7 февраля.

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На опубликованном НАБУ видео видно, как Герасимов в автомобиле отказывается брать документы, а затем захлопнул дверь и уехал.

«Все остальное — адвокату, пожалуйста[…] Мы придем ознакомляться. Я не собираюсь ничего брать. Я не ударил. Пожалуйста, не надо мне ничего совать», — говорил он прокурору, разговаривая по телефону, вероятно, с адвокатом.



Прокурор САП направил обвинительный акт в суд. Общая сумма незадекларированных нардепом сведений — около 8 млн грн, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура. В частности, в исправленную декларацию за 2020 год депутат не внес данные о двухэтажном доме в Аликанте (Испания) и паркоместо, принадлежащих ему и его жене. Общая стоимость — 228 тысяч евро. Также Герасимов не задекларировал денежные активы в размере $1657, которые были на счетах в одном из украинских банков.

Реакция Герасимова Пресс-служба Евросолидарности предоставила NV комментарий Герасимова. Политик заявил, что спешил на заседание Верховной Рады с участием президента Владимира Зеленского, где обсуждали «важные вопросы безопасности». Обстоятельства вручения обвинительного акта нардеп назвал «фарсом, цель которого — раздуть дело, не имеющее никакого отношения к коррупции и не стоящее «выеденного яйца». «Очень досадно, что органы, которые мы создавали для борьбы с коррупцией, вместо процессуальных действий в соответствии с законом занимаются «видосиками». Они прекрасно знают, по какому адресу я живу. Они прекрасно знают, по какому адресу находится мое рабочее место. Более того, на 13 февраля меня пригласили в НАБУ и я подтвердил, что обязательно буду. Но им так не интересно, нужно шоу", — заявил нардеп. Он заверил, что квартира была куплена за законно заработанные деньги «еще до политики». Герасимов выразил убеждение в своей правоте и готовность доказать ее в суде.

16 января НАБУ и САП заявили, что сообщили Герасимову о подозрении на основании расследования журналистов программы Схемы: Коррупция в деталях за апрель 2021-го. Тогда в комментарии NV он назвал это попыткой НАБУ подменить «реальную борьбу с коррупцией дешевым пиаром и имитацией активной деятельности».



Он заявил, что приобрел недвижимость в Испании в 2013 году — до начала выборов и его политической деятельности, на задекларированные от бизнеса доходы. В том же году, по его словам, передал квартиру в дар родителям, и они ею пользовались.

