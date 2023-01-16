Дом в Аликанте. Нардепу от Евросолидарности сообщили о подозрении в недекларировании недвижимости в Испании

16 января, 12:52
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В САП и НАБУ говорят, что местонахождение нардепа неизвестно (Фото:eurosolidarity.org)

В САП и НАБУ говорят, что местонахождение нардепа неизвестно (Фото:eurosolidarity.org)

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в недекларировании недвижимости в Испании нардепу от Европейской солидарности Артуру Герасимову.

В пресс-службе НАБУ отметили, что нардеп не указал в декларации за 2020 год двухэтажное жилье дуплексного типа и паркоместо в провинции Аликанте (Испания) стоимостью 190 тыс. евро (по состоянию на 2013 год).

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Также не были внесены данные о $1,6 тыс. на счетах в украинских банках.

В САП уточнили, что общая сумма незадекларированных нардепом сведений составляет почти 6,3 млн. гривен.

Там отметили, что в исправленную декларацию за 2020 год депутат не внес сведения о принадлежащей ему и его жене недвижимости.

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Местонахождение нардепа неизвестно правоохранительным органам, ему сообщили о подозрении заочно.

В ведомствах уточнили, что сообщили о подозрении на основании расследования журналистов программы Схемы: Коррупция в деталях.

В НАБУ и САП не уточняют имя нардепа. Интерфакс-Украина со ссылкой на источники сообщило, что речь идет о Герасимове.

В Евросолидарности пока не отреагировали на сообщение Герасимову о подозрении. Нет также реакции и самого нардепа.

В 2021 году журналисты Схем сообщили, что сопредседатель фракции Европейская солидарность в Верховной Раде Артур Герасимов не задекларировал двухэтажный особняк в Испании, которым он и его жена владеют с 2013 года.

https://www.youtube.com/watch?v=m87AHtWDUIU&embeds_euri=https%3A%2F%2Fnv.ua%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title

После публикации расследования нардеп заявлял, что проинформировал НАПК «о возможных неточностях в декларации».

Проверка НАПК подтвердила информацию по расследованию Схем о том, что Герасимов владеет двухэтажным поместьем в городе Хавеа в Испании с 2013 года и не указывает его в декларации.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Декларация Испания Декларация о доходах Недвижимость Артур Герасимов

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