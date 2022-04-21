«Могут стать следующими»: Яценюк раскритиковал Грузию и Молдову за нейтралитет в отношении РФ 21 апреля, 12:01 Цей матеріал також доступний українською Арсений Яценюк заявил, что Грузия и Молдова могут стать следующей целью Кремля (Фото:Арсений Яценюк / Facebook)

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк раскритиковал правительства Грузии и Молдовы за попытки сохранить нейтралитет на фоне российской военной агрессии, которую осуждает весь цивилизованный мир.

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Об этом он сказал в интервью изданию Radio Free Europe.

В начале апреля премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что его страна не будет вводить экономические санкции против кремлевского режима.

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Такую же позицию заняла и глава правительства Молдовы Майя Санду.

«Они знают, на что способна Россия. Нас объединяли общие ценности. И в эти драматические и сложные времена для украинского народа, а также для народов Грузии и Молдовы было так важно проявить подлинное единство, остаться единым фронтом, ввести санкции против России. Если Украина рухнет, Молдова и Грузия упадут. Точка», — подчеркнул экс-премьер.

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