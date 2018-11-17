Арсений Яценюк рассказал, какие отношения связывают его с Ринатом Ахметовым

Яценюк сообщил, что общался с Ахметовым во время своего премьерства и после отставки

Бывший премьер-министр Украины и лидер партии Народный фронт Арсений Яценюк рассказал, что со времен своего премьерства неоднократно встречался и разговаривал с украинским олигархом Ринатом Ахметовым.

По его словам, темой одной из их встреч стало обсуждение повышение ставки рентной платы на добычу руды [соответствующий законопроект, который также предполагал повышение ставок на нефть, газ и конденсат, был внесен Кабмином в Верховную Раду в декабре 2014 года, - Ред.], которые "непосредственно били по компании" Ахметова. Об этом экс-премьер сообщил в интервью Радио НВ.

"Однажды даже был разговор, я поднял (кстати, наверное, впервые за десять лет) ставки налогообложения по руде, что непосредственно било по его компании. И сказал ему откровенно: вы поймите, у нас нет другого выхода, как поднять расходы [вероятно, имелись в виду налоги, - Ред.] на ваши компании", - рассказал Яценюк.

Согласно утверждению бывшего премьер-министра, Ринат Ахметов отреагировал на данное решение словами "Вы фактически уничтожаете экономический сектор, потому что вы даете выиграть нашим конкурентам".

"Я отвечаю: Ринат Леонидович, возможно, это так, только это мое решение как премьер-министра - мне надо кормить страну. Он не был счастлив от этого разговора, но через полчаса после этого разговора он мне перезвонил и сказал следующую фразу: "Я уважаю ваше решение. Если вы считаете необходимым это принять, я вам свои риски сказал. Принимайте", - сказал Яценюк.

Бывший премьер-министр добавил, что после своей отставки также общался с олигархом.

Арсений Яценюк - премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, лидер политической партии Народный фронт. В разное время занимал, в частности, должности министра экономики, министра иностранных дел, исполняющего обязанности главы Национального банка и председателя Верховной Рады.

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