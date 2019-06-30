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Радары и высокоточные ракеты. Американский генерал — о возможном вооружении США для украинской армии

Сегодня, 08:10
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Александр Медведев / НВ

Дэвид Петреус

Генерал армии США Дэвид Петреус, бывший глава ЦРУ, в интервью журналу НВ поделился мнением о том, какие виды американских вооружений могли бы помочь Украине противостоять агрессии России.

«Запрос должен быть сделан на высокоточные ракеты, сложные системы непрямого огня, контрбатарейные радары, радары защиты от российских ракет», — привел примеры Петреус в ответ на вопрос журналиста НВ о том, какие виды вооружений и военных технологий Украине стоит просить у США, исходя из современного арсенала вооружений России.

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Однако, по мнению бывшего главы американского ЦРУ, «важно помнить, что оружие эффективно, если оно находится в надежных и хорошо обученных руках».

«Поэтому я продолжаю настаивать на значимости реформы персонала [в украинской армии]», — добавил Петреус.

В то же время он высоко оценил «силу и решительность» украинских военных. «Меня это не перестает удивлять, — признал американский генерал, ранее руководивший военными операциями на Гаити, в Боснии, Ираке и Афганистане. — То, как украинская армия, не воевавшая десятки лет, настолько успешно последние пять лет противостоит весьма профессиональной и боевой армии россиян. Я не ожидал такой смелости, храбрости и такой профессиональной работы».

Читайте полную версию интервью с Дэвидом Петреусом в свежем номере журнала НВ — № 23 от 26 июня 2019 года

Теги:   Американское оружие Летальное вооружение Оружие США Интервью НВ Журнал НВ Российская агрессия Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Дэвид Петреус

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