Российские войска уже точно не являются «второй армией мира» — Резников 17 августа, 13:31 Алексей Резников (Фото:Ritzau Scanpix/Philip Davali via REUTERS)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что несмотря на то, что у россиян остается еще достаточно много ресурсов, армия России уже точно не является « второй армией мира».

«Это точно уже не „вторая армия мира“. Да, они велики по количеству. У них много ресурсов на складах и арсеналах. Но даже этот ресурс у них уже стар. Они даже везут в Украину танки Т-62», — отметил Резников в интервью Голосу Америки.

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По его словам, сейчас РФ накопило около 115 боеспособных батальонно-тактических групп, из них 105 — реально применяются для восстановления боеспособности.

«Суммарно это наверняка в военном измерении до 135 тысяч человек. Но нужно еще раз повторить, что это уже коктейль. Там есть и наемники, и псевдомобилизованные, мобилизованные студенты из временно оккупированных территорий в ОРДЛО, и Росгвардия, и кого там только нет. Плюс в том числе профессиональные военные», — добавил Резников.



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