70% армян ненавидят Кремль. Организатор митингов в Ереване — о выходе страны из ОДКБ и страхе премьера Пашиняна 25 ноября, 14:35 Протесты в Армении (Фото:Melik Baghdasaryan / Photolure via AP)

Почему Ереван, верный союзник Москвы на Кавказе, уверенно превращается в ее врага, объясняет армянский социолог Карен Саргсян.

24 ноября в столице Армении Ереване прошел очередной саммит ОДКБ — созданного на обломках СССР. Организация договора о коллективной безопасности. Это военно-политическая структура, в которую входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизстан и Таджикистан. Штаб-квартира и лидерство в ОДКБ — за Москвой. Последняя использует этот инструмент, во многом основанный на российской армии, исключительно в своих целях. Последний раз это было в прошлом году в Казахстане, когда там происходили антиправительственные протесты — тогда РФ ввела на север страны свою ограниченную «миротворческую» группировку, которую, впрочем, быстро отправили домой.

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Накануне саммита в Ереване начались массовые протесты. Их участники прошли по улицам города под флагами Украины, США и ЕС, выкрикивая антироссийские лозунги. Протестанты заявили, что РФ не союзник Армении, учитывая ее бездействие вовремя сентябрьских вооруженных столкновений с Азербайджаном, да и ранее. Причем еще года три назад армяне были самыми верными друзьями Москвы в регионе, да и во всем ОДКБ. И представить, что так будут встречать Путина, совсем недавно было невозможно.

Что произошло? На эту тему НВ поговорил с Арменом Саргсяном, армянским социологом и одним из организаторов протестов.

— Почему армяне вышли на протесты против саммита ОДКБ в Ереване?

— Мы вышли на улицы не по этому поводу. Нам все равно, где проходит этот саммит. Хоть на Марсе, хоть в Армении. Это нас не волнует. Мы требуем выхода Армении из ОДКБ.

— Почему вы считаете это лучшим вариантом для вашей страны?

— Потому что Россия — это террористическое государство. Россия — это предатели и организатор геноцида в Украине. Россия — это союзник противников Армении: Азербайджана и Турции. С какой радости, нам находится с Россией в одном экономическом и военно-политическом союзе? Украинских флагов было больше, чем армянских. Были плакаты [о российских зверствах] в Буче, Ирпене. Это комплекс факторов, поэтому люди протестуют не только из-за отказа России помогать Армении в рамках ОДКБ. Протестующие — против России по всем этим показателям совокупно.