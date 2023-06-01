Усилить собеседования и провести аудит. В ЕС предложили украинской власти план реформы АРМА 1 июня, 16:43 Матти Маасикас (Фото:Estonian Foreign Ministry/www.flickr.com)

ARMA является одновременно одним из столпов архитектуры борьбы с коррупцией в Украине, ориентиром для либерализации путешествий в ЕС и макрофинансовой помощи.

Об этом NV рассказали в Представительстве ЕС в Украине, в ответ на запрос редакции.

Там подчеркнули, что Евросоюз рекомендовал провести комплексный технический анализ для определения мер для усиления эффективности и независимости АРМА, включая функции управления активами, прежде чем принимать решение о возможной реорганизации.

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«Мы верим, что реформы могут быть самыми успешными, когда они основываются на экспертной оценке и инклюзивных консультациях», — заявили в пресс-службе евроофиса.

Для возможного целостного реформирования АРМА необходимо проанализировать несколько вопросов: возможности введения полноценного планирования перед арестом для обеспечения необходимой подготовки к эффективному управлению активами, определение приоритетности ареста активов судами уголовной юрисдикции для обеспечения бесперебойного управления активами; введение прозрачных процедур продажи и оценки активов; и разблокирование возможности управления корпоративными имущественными правами.



Дополнительно, в ЕС просят обратить внимание, чтобы реформа функций по управлению и возврату активов соответствовала европейским и международным стандартам (Директив ЕС, Группы разработки финансовых мер противодействия отмыванию средств (FATF) и рекомендаций MONEYVAL и др.)

Между тем, пока будет продолжаться такой анализ, в ЕС рекомендуют в краткосрочной перспективе усилить процесс отбора постоянного руководителя АРМА с помощью усовершенствованной методологии оценки кандидатов и собеседований.



Больше кулуарных деталей о влиянии Офиса президента на руководство АРМА, а также недоразумения между Киевом и Брюсселем относительно видения реформы этого агентства читайте в материале: Черная дыра. Почему Зеленский не может просто разогнать АРМА — разбор NV