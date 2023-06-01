Усилить собеседования и провести аудит. В ЕС предложили украинской власти план реформы АРМА
Матти Маасикас (Фото:Estonian Foreign Ministry/www.flickr.com)
ARMA является одновременно одним из столпов архитектуры борьбы с коррупцией в Украине, ориентиром для либерализации путешествий в ЕС и макрофинансовой помощи.
Об этом NV рассказали в Представительстве ЕС в Украине, в ответ на запрос редакции.
Там подчеркнули, что Евросоюз рекомендовал провести комплексный технический анализ для определения мер для усиления эффективности и независимости АРМА, включая функции управления активами, прежде чем принимать решение о возможной реорганизации.
Для возможного целостного реформирования АРМА необходимо проанализировать несколько вопросов: возможности введения полноценного планирования перед арестом для обеспечения необходимой подготовки к эффективному управлению активами, определение приоритетности ареста активов судами уголовной юрисдикции для обеспечения бесперебойного управления активами; введение прозрачных процедур продажи и оценки активов; и разблокирование возможности управления корпоративными имущественными правами.
Дополнительно, в ЕС просят обратить внимание, чтобы реформа функций по управлению и возврату активов соответствовала европейским и международным стандартам (Директив ЕС, Группы разработки финансовых мер противодействия отмыванию средств (FATF) и рекомендаций MONEYVAL и др.)
Между тем, пока будет продолжаться такой анализ, в ЕС рекомендуют в краткосрочной перспективе усилить процесс отбора постоянного руководителя АРМА с помощью усовершенствованной методологии оценки кандидатов и собеседований.
Больше кулуарных деталей о влиянии Офиса президента на руководство АРМА, а также недоразумения между Киевом и Брюсселем относительно видения реформы этого агентства читайте в материале: Черная дыра. Почему Зеленский не может просто разогнать АРМА — разбор NV