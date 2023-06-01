Черная дыра. Почему Зеленский не может просто разогнать АРМА — разбор NV 1 июня, 11:44 NV Премиум В феврале, после одного из совещаний в ОП, Владимир Зеленский хотел ликвидировать скандальное агентство. Но все оказалось посложнее. Факт совещания NV подтвердили несколько участников этой встречи (Фото:Коллаж NV)

В Офисе президента решились на перезапуск агентства, которое управляет активами подсанкционных россиян и украинских олигархов на миллиарды гривень. Кто в ОП может быть против такого сценария и ЕС неожиданно против ликвидации АРМА?

Нацагентство АРМА могло стать историей успеха современной Украины. Его создали в 2016 году с подачи Евросоюза, как обязательный элемент антикоррупционной реформы и предоставления безвизового режима. Миссия агентства — розыск и управление активов, полученных преступным путем, тогда касалась, в первую очередь, беглого президента Виктора Януковича и его окружения. С началом полномасштабной российской агрессии сфера ответственности АРМА распространилась на бизнес российских олигархов и госкомпаний в Украине — спонсоров путинского режима.



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Спустя семь лет собеседники NV среди парламентариев, топ-чиновников и бизнеса констатируют: АРМА превратилась в коррупционный клондайк. Парадокс: из-за непрозрачных решений и почти нулевой отчетности, АРМА сама стала объектом журналистских-расследований, а ее действия (и бездействие) изучает временная следственная комиссия Верховной Рады.



Почему у красивой истории такой некрасивый финал? Собеседники NV кивают в сторону Офиса президента, и не под запись говорят, что так или иначе на агентствомогут влиять сразу несколько топ-чиновников ОП — Олег Татаров, Ростислав Шурма и Андрей Смирнов. Есть ли основания для таких утверждений?



NV выяснял, на кого оглядывается топ-менеджмент АРМА, кому в случае реформы агентства достанутся арестованные российские активы и почему на его защиту неожиданно встали страны Евросоюза.



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